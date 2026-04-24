Coquimbo Unido se reencontró este viernes con los triunfos en la Liga de Primera 2026, tras lograr un agónico triunfo por 2-1 sobre Unión La Calera en un duelo correspondiente a la undécima fecha del torneo, disputado en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

El partido tuvo a los arqueros como grandes protagonistas desde el arranque. A los 6 minutos del primer tiempo, Francisco Salinas conectó un centro preciso de Sebastián Cabrera en el área cementera, pero Nicolás Avellaneda respondió con una gran intervención para evitar la apertura de la cuenta.

En el inicio del segundo tiempo, la historia se repitió en el arco contrario. Kevin Méndez armó una gran jugada individual y probó con un remate rasante, pero Diego Sánchez reaccionó con seguridad para evitar el gol del elenco de Martín Cicotello.

Así, en un estrecho duelo, el equipo de Hernán Caputto logró romper el cero a los 63’. Pablo Rodríguez, quien arribó al elenco nortino a inicios de año desde Unión San Felipe y había ingresado a la cancha dos minutos antes, aprovechó un remate mordido de Cristian Zavala y, debajo del arco, empujó el balón para poner 1-0. Se trata del primer gol del joven volante de 19 años en la Primera División del fútbol chileno.

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Pablo Rodríguez, en la primera pelota que tocó en este #MatchdayViernes, puso el 1-0 de Coquimbo Unido en su visita a Unión La Calera, por la Fecha 11 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Pero las emociones no terminaron ahí. En un cierre frenético, Sebastián Sáez logró marcar la igualdad para los locales (90+2’), y cuando todo parecía sentenciado al empate, Lucas Pratto apareció en el último suspiro (90+4’) para anotar el definitivo 2-1 y desatar el festejo del vigente campeón del fútbol chileno.

Con este resultado, Coquimbo Unido escaló al sexto lugar de la tabla con 16 puntos, quedando a cuatro del líder Deportes Limache. En tanto, Unión La Calera dejó escapar la opción de salir de la zona de descenso y se mantuvo en la antepenúltima posición con 10 unidades, solo por encima de Deportes Concepción, que suma 8.

El próximo desafío de los “Piratas” será en la Copa Libertadores, donde deberán enfrentarse como visitante a Deportes Tolima el martes 28 de abril a las 22:00 horas en Ibagué, Colombia, por la tercera fecha del Grupo B.

En cuanto a la Liga de Primera, el torneo entrará en receso por la disputa de la Copa de la Liga y se reanudará a mediados de mayo. En esa vuelta, los “Aurinegros” recibirán a Audax Italiano el viernes 15, mientras que Unión La Calera visitará a Huachipato el domingo 17 en Talcahuano.