;

VIDEOS. Cobresal toca fondo: sufre remontada de Everton y suma su sexta derrota consecutiva

Los “mineros” se mantienen fuera de la zona de descenso solo por diferencia de gol.

Javier Catalán

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Everton cerró la undécima fecha de la Liga de Primera con una sólida remontada ante Cobresal en Viña del Mar, resultado que los aleja de la zona de descenso y deja a los de El Salvador con seis derrotas consecutivas.

La apertura de la cuenta fue para los “mineros”, gracias a Steffan Pino (11′), quien ganó el duelo aéreo a Ramiro González y, de cabeza, venció a Ignacio González.

El cuadro “ruletero” no tardó en reaccionar e igualó el marcador con un remate desde fuera del área de Nicolás Baeza (20′), que, tras un rebote en un defensor, dejó sin opciones a Jorge Pinos.

Revisa también:

ADN

La remontada no se hizo esperar y, en esta ocasión, fue el turno de Cristian Palacios (35′), quien, casi sin ángulo, sacó un derechazo con efecto que infló las redes tras rebotar en el vertical.

El tanto definitivo fue obra de Alan Medina (77′), quien desde los 12 pasos convirtió el penal cometido sobre Nicolás Montiel, sancionado tras revisión del VAR.

Con este resultado, Everton escala a la novena posición con 15 puntos, mientras que Cobresal sigue complicado con el descenso, sumando apenas 10 unidades en la decimocuarta ubicación.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad