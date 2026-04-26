Everton cerró la undécima fecha de la Liga de Primera con una sólida remontada ante Cobresal en Viña del Mar, resultado que los aleja de la zona de descenso y deja a los de El Salvador con seis derrotas consecutivas.

La apertura de la cuenta fue para los “mineros”, gracias a Steffan Pino (11′), quien ganó el duelo aéreo a Ramiro González y, de cabeza, venció a Ignacio González.

El cuadro “ruletero” no tardó en reaccionar e igualó el marcador con un remate desde fuera del área de Nicolás Baeza (20′), que, tras un rebote en un defensor, dejó sin opciones a Jorge Pinos.

La remontada no se hizo esperar y, en esta ocasión, fue el turno de Cristian Palacios (35′), quien, casi sin ángulo, sacó un derechazo con efecto que infló las redes tras rebotar en el vertical.

El tanto definitivo fue obra de Alan Medina (77′), quien desde los 12 pasos convirtió el penal cometido sobre Nicolás Montiel, sancionado tras revisión del VAR.

Con este resultado, Everton escala a la novena posición con 15 puntos, mientras que Cobresal sigue complicado con el descenso, sumando apenas 10 unidades en la decimocuarta ubicación.