VIDEO. Los Tenores, entre la previa del Colo Colo vs. Huachipato y el análisis de la nómina de La Roja para el FIFA Series
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron las novedades en torno al próximo entrenador de la Universidad de Chile.
En la edición de Los Tenores de este lunes 16 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Huachipato por la Liga de Primera y supieron de la formación que prepara Fernando Ortiz para enfrentar a los “acereros”.
Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la nómina de La Roja para la fecha FIFA de marzo y comentaron las mayores ausencias y principales novedades de la convocatoria.
Además, desmenuzaron el triunfo de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y conocieron a los principales candidatos de Azul Azul para ser el nuevo DT del club.
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Revive la edición de Los Tenores de este lunes 16 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también rindieron homenaje a Marcelo Araujo, relator de fútbol argentino que falleció este lunes.
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