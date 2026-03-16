En la edición de Los Tenores de este lunes 16 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Huachipato por la Liga de Primera y supieron de la formación que prepara Fernando Ortiz para enfrentar a los “acereros”.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas analizaron la nómina de La Roja para la fecha FIFA de marzo y comentaron las mayores ausencias y principales novedades de la convocatoria.

Además, desmenuzaron el triunfo de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y conocieron a los principales candidatos de Azul Azul para ser el nuevo DT del club.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 16 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también rindieron homenaje a Marcelo Araujo, relator de fútbol argentino que falleció este lunes.