Pulgar encabeza la lista: los grandes ausentes de la nómina de Chile para disputar el FIFA Series 2026

Este lunes salió a la luz la nómina de Chile para disputar el FIFA Series 2026, torneo internacional organizado por la FIFA donde varias selecciones juegan partidos amistosos en distintos continentes.

En el caso de La Roja, jugará dos amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda en la ciudad de Auckland, el viernes 27 y el lunes 30 de marzo, respectivamente.

Los grandes ausentes de la nómina

El DT interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, citó a 26 jugadores en esta pasada y uno de los principales ausentes de la nómina es Erick Pulgar, quien lleva bastante tiempo siendo titular y pieza clave en Flamengo.

Otro que quedó fuera de la convocatoria es Alexis Sánchez, quien el pasado fin de semana jugó de titular contra el Barcelona en la liga española. A pesar de su presente en Sevilla, el tocopillano no está en los planes del actual staff técnico de La Roja.

Paulo Díaz, quien terminó siendo titular en las últimas Eliminatorias, también quedó fuera de la citación para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Tampoco fueron citados el central Francisco Sierralta y el portero Vicente Reyes, quienes juegan en Francia e Inglaterra, respectivamente.

A ellos se suma Matías Sepúlveda, que hace un par de semanas salió campeón de la Recopa Sudamericana con Lanús.