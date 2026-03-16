Árbitro acusa fuerte insulto de jugador de Everton que fue expulsado ante Universidad Católica / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La ANFP publicó este lunes el informe arbitral del empate 2-2 entre Universidad Católica y Everton, duelo disputado el pasado sábado en el Claro Arena.

En el documento se detallan las dos expulsiones que hubo en el partido. En el elenco cruzado, Juan Ignacio Díaz recibió la segunda amarilla al minuto 86, mientras que en el cuadro viñamarino, Dieter Villalpando vio la cartulina roja a los 90+1′.

El juez de encuentro, Rodrigo Carvajal, acusó además los insultos que recibió por parte del mexicano Villalpando tras mostrarle tarjeta roja. "Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre’”, escribió el árbitro en su informe.

Respecto a la expulsión del futbolista de Everton, el réferi señaló: “Ser culpable de conducta violenta; por golpear con el puño en el pecho a un adversario”.

En cuanto a la expulsión del jugador de la UC, Carvajal mencionó: “Ser culpable de conducta antideportiva; por hacer una entrada temeraria contra un adversario”.