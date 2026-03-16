;

Árbitro acusa fuerte insulto de jugador de Everton que fue expulsado ante Universidad Católica

El futbolista mexicano Dieter Villalpando insultó directamente al juez Rodrigo Carvajal tras recibir tarjeta roja en los minutos finales del partido.

Daniel Ramírez

Árbitro acusa fuerte insulto de jugador de Everton que fue expulsado ante Universidad Católica

Árbitro acusa fuerte insulto de jugador de Everton que fue expulsado ante Universidad Católica / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La ANFP publicó este lunes el informe arbitral del empate 2-2 entre Universidad Católica y Everton, duelo disputado el pasado sábado en el Claro Arena.

En el documento se detallan las dos expulsiones que hubo en el partido. En el elenco cruzado, Juan Ignacio Díaz recibió la segunda amarilla al minuto 86, mientras que en el cuadro viñamarino, Dieter Villalpando vio la cartulina roja a los 90+1′.

Revisa también:

ADN

El juez de encuentro, Rodrigo Carvajal, acusó además los insultos que recibió por parte del mexicano Villalpando tras mostrarle tarjeta roja. "Una vez expulsado, me insulta diciendo textual ‘malo concha de tu madre’”, escribió el árbitro en su informe.

Respecto a la expulsión del futbolista de Everton, el réferi señaló: “Ser culpable de conducta violenta; por golpear con el puño en el pecho a un adversario”.

En cuanto a la expulsión del jugador de la UC, Carvajal mencionó: “Ser culpable de conducta antideportiva; por hacer una entrada temeraria contra un adversario”.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad