Las cuatro caras nuevas de La Roja para jugar ante Nueva Zelanda y Cabo Verde / Agencia Uno

Este lunes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores que defenderán a Chile en los amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Al respecto, Nicolás Córdova sigue buscando rejuvenecer al equipo, apelando a varios nombres sub 20 que han tenido acción ya en La Roja adulta, como los defensas Iván Román e Ian Garguez, además del volante Lautaro Millán.

A ellos se suman dos nominados en los últimos procesos, pero que todavía no han debutado por Chile, como lo son los porteros Thomas Gillier y Sebastián Mella.

Sin embargo, también destacan otros cuatro citados que tendrán su primera vez entrenando en Juan Pinto Durán.

Destacan dos convocados de O’Higgins, premio al buen rendimiento de los de Rancagua a nivel internacional: el defensa Felipe Faúndez y el volante Felipe Ogaz fueron los citados.

También tendrá su estreno en la nómina de La Roja el defensa Diego Ulloa, de las grandes novedades que ha tenido Colo Colo en lo que va del año.

Y por último, el actual campeón, Coquimbo Unido, también tiene a un debutante: si en el viaje a Rusia los representó el lateral Francisco Salinas, ahora tendrá su oportunidad el delantero Benjamín Chandía, quien es además el único delantero de la Liga de Primera considerado por Córdova.