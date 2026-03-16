;

Las cuatro caras nuevas de La Roja para jugar ante Nueva Zelanda y Cabo Verde

Nicolás Córdova sigue buscando variantes para renovar el plantel de la selección chilena.

Carlos Madariaga

Las cuatro caras nuevas de La Roja para jugar ante Nueva Zelanda y Cabo Verde

Las cuatro caras nuevas de La Roja para jugar ante Nueva Zelanda y Cabo Verde / Agencia Uno

Este lunes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores que defenderán a Chile en los amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Al respecto, Nicolás Córdova sigue buscando rejuvenecer al equipo, apelando a varios nombres sub 20 que han tenido acción ya en La Roja adulta, como los defensas Iván Román e Ian Garguez, además del volante Lautaro Millán.

Revisa también:

ADN

A ellos se suman dos nominados en los últimos procesos, pero que todavía no han debutado por Chile, como lo son los porteros Thomas Gillier y Sebastián Mella.

Sin embargo, también destacan otros cuatro citados que tendrán su primera vez entrenando en Juan Pinto Durán.

Destacan dos convocados de O’Higgins, premio al buen rendimiento de los de Rancagua a nivel internacional: el defensa Felipe Faúndez y el volante Felipe Ogaz fueron los citados.

También tendrá su estreno en la nómina de La Roja el defensa Diego Ulloa, de las grandes novedades que ha tenido Colo Colo en lo que va del año.

Y por último, el actual campeón, Coquimbo Unido, también tiene a un debutante: si en el viaje a Rusia los representó el lateral Francisco Salinas, ahora tendrá su oportunidad el delantero Benjamín Chandía, quien es además el único delantero de la Liga de Primera considerado por Córdova.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad