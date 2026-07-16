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Megarreforma al TC: Senado aprueba rebaja de impuestos a empresas, invariabilidad tributaria, exención de contribuciones y cambios a la RCA

La Cámara Alta visó los pilares del proyecto gubernamental, aunque diversas normas enfrentarán reservas de constitucionalidad.

Mario Vergara

UNO NOTICIAS

UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

El Senado otorgó en la madrugada del jueves un respaldo crucial a la megarreforma impulsada por el gobierno, aprobando los pilares esenciales del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En una maratónica sesión, la Sala visó la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría para las empresas, norma que se aprobó por 26 votos a favor y 24 en contra, determinando que la tasa descenderá del actual 27% al 23% a partir del año comercial 2029.

En la misma instancia, la Cámara Alta despachó la reintegración del sistema tributario (26 votos a favor y 24 en contra) y la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años, la cual sumó los respaldos de los senadores Pedro Araya (PPD) y Karim Bianchi (Ind.), logrando 28 votos favorables y 22 rechazos. Tras esta última votación, la senadora Yasna Provoste (DC) anunció inmediatamente una reserva de constitucionalidad.

El traspié con los municipios

La exención de contribuciones desató uno de los nudos más complejos de la jornada: la compensación económica al Fondo Común Municipal. Aunque el senador Matías Walker había retirado sus indicaciones ante el avance de las negociaciones, e incluso el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, acudió al Congreso para reunirse con los ministros del gobierno, la gestión fracasó a última hora.

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Los alcaldes de oposición rechazaron la última propuesta del ministro Jorge Quiroz, la cual buscaba compensar la menor recaudación a través de la Ley de Presupuesto. Este desacuerdo fracturó a la asociación de municipios e impidió una salida rápida: el senador Diego Ibáñez (FA) negó la unanimidad para ingresar una enmienda de última hora. Este bloqueo obligará al Ejecutivo a buscar vías alternativas, como un próximo proyecto de ley o un veto presidencial, para zanjar la controversia.

Invariabilidad e indemnizaciones ambientales al TC

El debate también estuvo marcado por la aprobación de los artículos ligados a la inversión. Con 26 votos a favor, el Senado visó el mecanismo que fija indemnizaciones y reparaciones para aquellos proyectos a los que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En respuesta, la senadora Claudia Pascual (PC) presentó una reserva de constitucionalidad para los artículos 12 al 16, acusando que infringen la Carta Fundamental.

Finalmente, la Sala respaldó el polémico artículo 29 sobre invariabilidad tributaria, aprobado con 25 votos a favor, 23 en contra y la abstención del senador Araya. La norma, que detonó otra reserva de constitucionalidad por parte de la oposición, quedó redactada según la fórmula original pactada entre el gobierno y el PPD:

  • 10 años de invariabilidad para inversiones entre US$ 50 millones y menos de US$ 100 millones.
  • 15 años para proyectos entre US$ 100 millones y menos de US$ 350 millones.
  • 20 años para inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

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