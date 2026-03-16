Con una duda hasta último momento: la formación de Colo Colo para enfrentar a Huachipato / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo cerrará este lunes la séptima fecha de la Liga de Primera enfrentando a Huachipato en el Monumental.

Con Deportes Limache imponiéndose a Cobresal, el elenco popular tiene la presión de imponerse con tal de seguir en la lucha por el liderato.

Así las cosas, en los trabajos desarrollados en Pedreros, Fernando Ortiz mantendrá gran parte de la fórmula empleada en el último triunfo sobre Audax Italiano.

Eso implica que dos de los grandes precios albos del último tiempo, Javier Correa y Claudio Aquino, seguirán en la banca.

La duda de último minuto pasa por la recuperación definitiva o no del lateral Diego Ulloa. En caso de no estar al 100% físicamente, Erick Wiemberg será su reemplazante.

Con todo, la más probable formación de Colo Colo para medirse ante Huachipato será con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la línea defensiva; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón y Diego Ulloa o Erick Wiemberg en el mediocampo; dejando a Álvaro Madrid, Felipe Méndez y Lautaro Pastrán en la salida, ubicando como centrodelantero a Maximiliano Romero.