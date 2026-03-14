La U supera su peor semana y deja atrás la “era Meneghini” al ganarle de visita al campeón vigente del fútbol chileno / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

En el partido que dio inicio a la jornada sabatina por la séptima fecha de la Liga de Primera, ante 9.690 espectadores en el Francisco Sánchez Rumoroso, Universidad de Chile dio vuelta la página tras la salida de “Paqui” Meneghini y sumó su segunda victoria en la Liga de Primera, nada más y nada menos que ante el campeón vigente, Coquimbo Unido.

El elenco “pirata” tuvo un arranque prometedor de partido, presionando constantemente la salida del elenco azul, que se complicó durante mucho rato con el balón.

Guido Vadalá encendió las alarmas en la zaga visitante con un remate y, a los 26 minutos, Francisco Salinas exigió a Gabriel Castellón, quien desvió el tiro al horizontal.

La U pareció reaccionar ante aquella chance y a la media hora de juego vino la primera llegada clara con un tiro libre de Marcelo Morales que se estrelló en el palo.

❌🥅⚽ ¡ESQUIVO!



Tanto #LaU como Coquimbo Unido tuvieron oportunidad de inaugurar los goles, pero el mismo factor se los negó: el horizontal.



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Lucas Romero tuvo la chance de abrir la cuenta en el segundo tiempo, pero su cabezazo al minuto 51 encontró la resistencia de Diego Sánchez.

🙊🧤🏴‍☠️ El Mono asustó a todos los Piratas



Diego Sánchez hizo sonar las alarmas en este #MatchdaySábado luego que acusara una molestia muscular. Sin embargo, el golero de Coquimbo Unido calmó las aguas con este tapadón ante #LaU.



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Universidad de Chile pudo sostener de a poco la dinámica de Coquimbo Unido, que aún así tuvo opción de anotar con un remate de Benjamín Chandía al minuto 64, quien no pudo rematar bien en inmejorable posición.

Fue así como el elenco azul encontró mal parada a la zaga “pirata” al minuto 76, cuando un gran desborde de Agustín Arce encontró a Maximiliano Guerrero en el punto penal, con el ex La Serena resolviendo como el mejor “9″ para el 1-0.

🤯⚽💙 ¡LO GRITARON CON TODO LOS AZULES!



Tras una gran jugada colectiva de la cantera, Maxi Guerrero rompió las redes del Francisco Sánchez Rumoroso y le está dando el triunfo a #LaU frente al campeón del fútbol chileno.



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Los dirigidos de Jhon Valladares se replegaron, cediéndole terreno a un Coquimbo Unido que tuvo opciones para igualar en los pies de Lucas Pratto y Luis Riveros, además de un cabezazo de Francisco Salinas, pero ninguno tuvo éxito.

El cuadro azul supo aguantar el resultado para así llevarse su segundo triunfo en el Campeonato Nacional 2026, llegando a 10 unidades para ubicarse en el sexto lugar de la tabla y complicando a un elenco nortino que se estancó en el octavo puesto, con 9 puntos.