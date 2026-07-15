¿Sin luz por el temporal? Revisa cómo reportar un corte y consultar el horario de reposición en tu comuna / DIEGO MARTIN

La llegada de los sistemas frontales suele traer consigo intensas lluvias y fuertes vientos que, en muchas ocasiones, provocan la caída de árboles, ramas o postes del alumbrado público. Estas emergencias terminan generando cortes de luz que en algunos sectores se pueden extender por varias horas.

Si te encuentras sin suministro eléctrico, es fundamental que realices el reporte correspondiente ante la empresa distribuidora de tu comuna. De esta manera, las cuadrillas de emergencia podrán geolocalizar la falla y trabajar en la reposición.

A continuación, te dejamos la guía detallada con todos los canales oficiales de las principales compañías del país para reportar el corte y revisar los mapas con el tiempo estimado de retorno de la energía.

Enel (región Metropolitana)

Si eres cliente de Enel, la compañía dispone de diversas plataformas digitales e interactivas para agilizar los reportes:

Sitio web oficial: Puedes ingresar directamente a enel.cl para reportar emergencias en tu hogar o barrio.

Puedes ingresar directamente a enel.cl para reportar emergencias en tu hogar o barrio. WhatsApp de emergencias: Escribe un mensaje de texto al número +569 9444 7606 para iniciar un reporte automatizado.

Escribe un mensaje de texto al número para iniciar un reporte automatizado. Aplicación móvil: Descarga la App Enel Clientes , disponible de forma gratuita para dispositivos Android, iOS (iPhone) y AppGallery.

Descarga la App , disponible de forma gratuita para dispositivos Android, iOS (iPhone) y AppGallery. Mapa en tiempo real: Para saber cuándo volverá la luz, puedes ingresar a su mapa de cortes en línea en su web, el cual se actualiza constantemente con los trabajos programados y de emergencia.

CGE (zonas centro, sur y norte del país)

La Compañía General de Electricidad cuenta con cobertura en gran parte del territorio nacional y ofrece las siguientes alternativas de contacto:

Plataforma web: Reporta cortes de energía ingresando tu número de cliente en cge.cl.

Reporta cortes de energía ingresando tu número de cliente en cge.cl. Aplicación móvil: Utiliza la app 1Click , disponible para descarga en sistemas iOS y Android.

Utiliza la app , disponible para descarga en sistemas iOS y Android. Mapa de afectación: En su sitio web principal puedes revisar el mapa interactivo de cortes, el cual se actualiza cada 10 minutos mostrando los puntos exactos sin suministro y el horario estimado de reposición para tu zona.

Chilquinta (región de Valparaíso)

Para los habitantes de la región de Valparaíso y zonas colindantes operadas por Chilquinta, los canales habilitados son: