¿Sin luz por el temporal? Revisa cómo reportar un corte y consultar el horario de reposición en tu comuna
Ante los sistemas frontales que afectan a Chile, conoce los canales de contacto oficiales de Enel, CGE y Chilquinta para alertar sobre la falta de suministro eléctrico.
La llegada de los sistemas frontales suele traer consigo intensas lluvias y fuertes vientos que, en muchas ocasiones, provocan la caída de árboles, ramas o postes del alumbrado público. Estas emergencias terminan generando cortes de luz que en algunos sectores se pueden extender por varias horas.
Si te encuentras sin suministro eléctrico, es fundamental que realices el reporte correspondiente ante la empresa distribuidora de tu comuna. De esta manera, las cuadrillas de emergencia podrán geolocalizar la falla y trabajar en la reposición.
Revisa también:
A continuación, te dejamos la guía detallada con todos los canales oficiales de las principales compañías del país para reportar el corte y revisar los mapas con el tiempo estimado de retorno de la energía.
Enel (región Metropolitana)
Si eres cliente de Enel, la compañía dispone de diversas plataformas digitales e interactivas para agilizar los reportes:
- Sitio web oficial: Puedes ingresar directamente a enel.cl para reportar emergencias en tu hogar o barrio.
- WhatsApp de emergencias: Escribe un mensaje de texto al número +569 9444 7606 para iniciar un reporte automatizado.
- Aplicación móvil: Descarga la App Enel Clientes, disponible de forma gratuita para dispositivos Android, iOS (iPhone) y AppGallery.
- Mapa en tiempo real: Para saber cuándo volverá la luz, puedes ingresar a su mapa de cortes en línea en su web, el cual se actualiza constantemente con los trabajos programados y de emergencia.
CGE (zonas centro, sur y norte del país)
La Compañía General de Electricidad cuenta con cobertura en gran parte del territorio nacional y ofrece las siguientes alternativas de contacto:
- Plataforma web: Reporta cortes de energía ingresando tu número de cliente en cge.cl.
- Aplicación móvil: Utiliza la app 1Click, disponible para descarga en sistemas iOS y Android.
- Mapa de afectación: En su sitio web principal puedes revisar el mapa interactivo de cortes, el cual se actualiza cada 10 minutos mostrando los puntos exactos sin suministro y el horario estimado de reposición para tu zona.
Chilquinta (región de Valparaíso)
Para los habitantes de la región de Valparaíso y zonas colindantes operadas por Chilquinta, los canales habilitados son:
- Página web: Ingresa tu reporte de manera directa a través de chilquinta.cl.
- Contacto telefónico: Llama al call center de emergencia al número 600 600 5000.
- Mensajería: También puedes reportar la falla a través de su canal de WhatsApp oficial disponible en su sitio.
- Horarios de reposición: La distribuidora cuenta con una sección especial de “interrupciones de servicio” en su web, donde detalla el estado del suministro por comuna y el horario estimado en que volverá la electricidad.
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