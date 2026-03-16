Los dos nombres que “corren con ventaja” para ser el nuevo DT de la U y el viejo anhelo que ya desechó Azul Azul / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile toma aire luego de una semana convulsionada con la salida de Francisco Meneghini al imponerse el pasado fin de semana a Coquimbo Unido.

Al respecto, en Azul Azul siguen buscando al reemplazante de “Paqui”, para lo cual ya sufrieron un rechazo.

Esto pues el anhelo que tenían para que ocupara la banca del club, incluso antes de Meneghini, era Eduardo Berizzo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, cuando lo contactaron antes de que llegara “Paqui” y ahora, tras la salida del ex O’Higgins, el “Toto” no tiene como opción volver a Chile a dirigir.

Al margen de Berizzo, hoy lunes hay dos entrenadores que son las principales opciones que manejan en el Centro Deportivo Azul.

Una es la de Fernando Gago, por el cual hoy lunes habría una reunión clave con tal de convencerlo, aunque el problema pasaría por el dinero: en México, su cuerpo técnico ganaba 2 millones de dólares, mientras que la U de Chile solo tiene un millón de dólares disponible.

El otro nombre es el de Javier Gandolfi, argentino que dirigió a Talleres de Córdoba, Independiente del Valle y Atlético Nacional, cuyo nombre llegó a las oficinas de Azul Azul.

Dichos nombres están, hoy por hoy, en la consideración por sobre Jorge Fossatti, de quien no gustó que saliera a hablar con la prensa de su chance de llegar a la U de Chile; Renato Paiva, que terminó mal con el club en torno a las negociaciones del pasado verano; y Ariel Holan, que no genera consenso en la directiva por su mala salida de otros clubes.