Candidato número uno: la opción que tiene Mario Salas para volver a dirigir en el fútbol chileno

Mario Salas, quien lleva diez meses sin dirigir tras su salida de Deportes Temuco, podría volver a las bancas en el fútbol chileno de la mano de un equipo que vive un complicado presente.

Según informó el medio PrimeraBChile, el “Comandante” es el principal candidato para asumir la dirección técnica de Rangers, elenco que se quedó sin DT en el torneo del ascenso.

El cuadro de Talca anunció anoche la salida del entrenador Erwin Durán, quien fue destituido a raíz de los malos resultados obtenidos en este inicio de temporada. El equipo rojinegro aún no sabe de victorias y, con apenas un punto, es el actual colista de la Primera B.

De acuerdo a la fuente citada, Mario Salas por ahora encabeza la lista de técnicos que está barajando la dirigencia de Rangers, donde también asoman los nombres de Miguel Ramírez y Jaime Vera.