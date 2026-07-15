“Condenamos a ciertas put...”: Jaime Coloma explota tras dichos de vecinos de El Golf por llegada de Naya Fácil al barrio

Esta semana, la influencer y empresaria Naya Fácil reveló su secreto mejor guardado: se compró un penthouse en el Cerro San Luis, en la comuna de Las Condes.

Sin embargo, el arribo de la creadora de contenidos al sector, provocó la reacción inmediata de los vecinos de El Golf. Residentes comentaron la llegada de Naya Fácil mediante la aplicación Sosafe. “Un cabaret en el Cerro San Luis” y “Ctm, hay que seguir subiendo nomás, a Vitacura mínimo”, fueron algunos de los comentarios.

Ante ello, Jaime Coloma, en medio del programa “La Voz de los que Sobran”, emitió una tajante opinión por los dichos de los vecinos que criticaron la llegada de la influencer al barrio.

“El clasismo que se establece aquí tiene que ver con que Naya Fácil viene, aparentemente, de un sector socioeconómico que no colinda con el espíritu del barrio”, partió señalando el comunicador.

Luego, ejemplificó: “Porque si yo tengo de vecino a un empresario que explota a su gente, que efectivamente es un corrupto, que avala miles de cosas que son corruptas, y que logra ciertos estamentos económicos para llegar a donde está”.

Fue ahí, cuando la panelista Bernardita Ruffinelli mencionó: “Condenamos a la put... sobre el ladrón”.

No obstante, Coloma repuso y lanzó: “No, condenamos a ciertas put... por sobre ciertos ladrones. Porque al ladrón de cuello y corbata no lo condenamos porque a la put... de barrio alto, que también existe, no la condenamos. Condenamos a ciertas put... y a ciertos ladrones. Ese clasismo es importante establecerlo”, sentenció el otrora jurado de Rojo.

Otro caso de clasismo que expuso el comunicador, fue: “Cuando Joaquín Lavín hace su barrio de clase media en Las Condes, empiezan inmediatamente a decir ‘los rotos se vienen a vivir acá’”. Además, expuso que, cuando en Vitacura se enteraron que el Metro llegaría a sus sectores, se comenzaron a “poner nerviosos”.