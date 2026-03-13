Colo Colo vs. Huachipato: cuándo juegan, dónde, a qué hora y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera, la atención estará puesta en el Estadio Monumental.

Allí, Colo Colo apunta a un triunfo que le permita seguir como líder del torneo, soñando con la chance de volver a campeonar.

Todo ante un elenco de Huachipato que llega a Pedreros con la necesidad de volver a ganar tras sufrir dos caídas consecutivas en el torneo.

Colo Colo vs Huachipato, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y Huachipato lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max, con una suscripción previa.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Lunes 16 de marzo

20:30 horas | Colo Colo vs. Huachipato | Estadio Monumental