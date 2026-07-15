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O’Higgins perderá a su máxima figura tras llave de Sudamericana ante Boca: irá a otro club de Bragarnik

Francisco González tendría todo listo para jugar en la Liga MX.

Javier Catalán

FOTO: MARIO GÓMEZ/ AGENCIA UNO

FOTO: MARIO GÓMEZ/ AGENCIA UNO / MARIO GÓMEZ/ AGENCIA UNO

Francisco González, extremo de O’Higgins, se ha convertido en una de las máximas figuras del fútbol chileno desde su arribo a Rancagua.

El argentino suma 15 goles y 16 asistencias en 49 partidos con el “Capo de Provincia” desde su arribo al club a mitad de año en 2025. Sin embargo, esta gran etapa con el conjunto celeste, parece estar pronto a acabar.

Según información de distintos periodistas especializados en el mercado, González tiene todo acordado para dejar O’Higgins y convertirse en nuevo jugador del Xolos de Tijuana.

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La buena noticia para el elenco rancagüino, es que el jugador no abandonará el club hasta que finalice la llave de playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors, partidos que se jugarán los días 23 y 30 de julio.

La influencia de Bragarnik en la salida de Francisco González de O’Higgins

Christian Bragarnik, al igual que en O’Higgins, es uno de los controladores del Xolos de Tijuana, a través del Grupo Caliente. La presidencia del cuadro mexicano está en manos de Jorgealberto Hank, mano derecha del representante de jugadores argentino. Situación similar a lo que pasa con Matías Ahumada en el “Capo de Provincia”.

Por lo mismo, la operación para que González vaya a la Liga MX no tiene trabas, al tratarse de un traspaso entre clubes manejados por los mismos dueños. Ahora, habrá que ver como compensan esta dura baja para el cuadro celeste.

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