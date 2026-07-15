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Ministro Arrau confirma que Gobierno presentará nuevos cargos contra detenido por ataque a carabineros en Valdivia

El secretario de Estado sostuvo que la acción se sumará a la querella por el homicidio del cabo Eugenio Naín y dependerá de la formalización del imputado.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al ataque que dejó a dos funcionarios del GOPE heridos durante un operativo en Punucapa, en la región de Los Ríos, realizado para detener a uno de los presuntos últimos involucrados en el asesinato del cabo Eugenio Naín.

La autoridad afirmó que la principal preocupación es la salud del cabo primero Marcos Cosme, quien permanece en riesgo vital.

“Nuestra preocupación hoy día es la salud del cabo primero Marcos Cosme. Está en un estado grave (...) estamos aquí para acompañar a su familia“, señaló desde el Hospital Base de Valdivia.

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El secretario de Estado respaldó el actuar de Carabineros y aseguró que el ataque refleja el nivel de violencia que enfrentan las policías. "Lo que pasó hoy día acá es, efectivamente, la batalla entre el bien y el mal" y “no podemos nunca relativizar este tipo de situaciones”, sostuvo.

“Hoy día agregaremos otros cargos”

Sobre el detenido, Arrau confirmó que el Ministerio de Seguridad ya es querellante por el homicidio del cabo Naín y que incorporará nuevos cargos por el ataque registrado este miércoles. “Hoy día agregaremos otros cargos”, afirmó, precisando que la formalización dependerá de la Fiscalía.

Finalmente, el ministro aseguró que este caso demuestra que “el delincuente está dispuesto a todo, a usar la violencia sin ningún miramiento”, e insistió en fortalecer el respaldo a las fuerzas de orden con más recursos, equipamiento y apoyo institucional.

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