Con múltiples sorpresas: esta es la nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en el FIFA Series

Nicolás Córdova entregó el listado de 26 jugadores que viajarán a Oceania.

Carlos Madariaga

Este lunes, la ANFP dio a conocer la nómina para los primeros amistosos de la selección chilena este 2026.

Esto será en el marco del FIFA Series, donde La Roja enfrentará a dos elencos mundialistas: Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Tal como adelantó ADN Deportes, destacan en este listado la citación de figuras nacionales en Europa como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Felipe Loyola, además de otros que destacan fuera del país como Vicente Pizarro.

A nivel de jugadores locales, destaca la inclusión del portero de Huachipato, Sebastián Mella; además de dos jugadores O’Higgins, Felipe Faúndez y Felipe Ogaz; el lateral de Colo Colo, Diego Ulloa; y el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.

La nómina de La Roja para el FIFA Series

Arqueros

Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)

Thomas Gillier | Monreal (CAN)

Sebastián Mella | Huachipato

Defensas

Felipe Faúndez | O’Higgins

Fabián Hormazábal | U de Chile

Benjamín Kuscevic | Toronto (CAN)

Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)

Ian Garguez | Palestino

Guillermo Maripán | Torino (ITA)

Igor Lichnovsky | Karagumruk (TUR)

Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)

Diego Ulloa | Colo Colo

Volantes

Ignacio Saavedra | Rubin Kazán (RUS)

Rodrigo Echeverría | León (MEX)

Felipe Ogaz | O’Higgins

Vicente Pizarro | Rosario Central (ARG)

Felipe Loyola | Pisa (ITA)

Javier Altamirano | U de Chile

Lautaro Millán | Independiente (ARG)

Delanteros

Dario Osorio | Midjyilland (DIN)

Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)

Ben Brereton | Derby County (ING)

Alexander Aravena | Portland Timbers (USA)

Lucas Cepeda | Elche (ESP)

Benjamín Chandía | Coquimbo Unido

Contenido patrocinado

