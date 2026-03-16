Con múltiples sorpresas: esta es la nómina de Chile para enfrentar a Nueva Zelanda y Cabo Verde en el FIFA Series
Nicolás Córdova entregó el listado de 26 jugadores que viajarán a Oceania.
Este lunes, la ANFP dio a conocer la nómina para los primeros amistosos de la selección chilena este 2026.
Esto será en el marco del FIFA Series, donde La Roja enfrentará a dos elencos mundialistas: Nueva Zelanda y Cabo Verde.
Tal como adelantó ADN Deportes, destacan en este listado la citación de figuras nacionales en Europa como Gabriel Suazo, Lucas Cepeda y Felipe Loyola, además de otros que destacan fuera del país como Vicente Pizarro.
A nivel de jugadores locales, destaca la inclusión del portero de Huachipato, Sebastián Mella; además de dos jugadores O’Higgins, Felipe Faúndez y Felipe Ogaz; el lateral de Colo Colo, Diego Ulloa; y el delantero de Coquimbo Unido, Benjamín Chandía.
La nómina de La Roja para el FIFA Series
Arqueros
Lawrence Vigouroux | Swansea (ING)
Thomas Gillier | Monreal (CAN)
Sebastián Mella | Huachipato
Defensas
Felipe Faúndez | O’Higgins
Fabián Hormazábal | U de Chile
Benjamín Kuscevic | Toronto (CAN)
Iván Román | Atlético Mineiro (BRA)
Ian Garguez | Palestino
Guillermo Maripán | Torino (ITA)
Igor Lichnovsky | Karagumruk (TUR)
Gabriel Suazo | Sevilla (ESP)
Diego Ulloa | Colo Colo
Volantes
Ignacio Saavedra | Rubin Kazán (RUS)
Rodrigo Echeverría | León (MEX)
Felipe Ogaz | O’Higgins
Vicente Pizarro | Rosario Central (ARG)
Felipe Loyola | Pisa (ITA)
Javier Altamirano | U de Chile
Lautaro Millán | Independiente (ARG)
Delanteros
Dario Osorio | Midjyilland (DIN)
Maximiliano Gutiérrez | Independiente (ARG)
Gonzalo Tapia | Sao Paulo (BRA)
Ben Brereton | Derby County (ING)
Alexander Aravena | Portland Timbers (USA)
Lucas Cepeda | Elche (ESP)
Benjamín Chandía | Coquimbo Unido
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.