;

PROGRAMACIÓN. Con el Superclásico como plato fuerte: así se jugará la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026

La próxima jornada de la Liga de Primera arrancará este viernes 27 de febrero y terminará el domingo 1 de marzo.

Carlos Madariaga

Con el Superclásico como plato fuerte: así se jugará la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026

Con el Superclásico como plato fuerte: así se jugará la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Con el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, el foco está puesto ya en la próxima jornada.

La actividad de la quinta fecha arrancará el viernes 27 de febrero, con dos encuentros, donde Cobresal recibirá a Deportes La Serena y Unión La Calera hará lo propio con el Audax Italiano.

Revisa también:

ADN

Para el sábado 28 de febrero están agendados tres compromisos, con la agenda guardando como hito destacado el juego entre dos de los animadores de la tabla, Deportes Limache y Huachipato.

El cierre de actividad será el domingo 1 de marzo, con un plato más que fuerte: una nueva edición del Superclásico, con Colo Colo recibiendo a la Universidad de Chile.

En aquella misma jornada, Universidad Católica completará la agenda visitando a Ñublense.

La programación de la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 27 de febrero

  • 18:00 horas | Cobresal vs. Deportes La Serena | El Cobre
  • 20:30 horas | Unión La Calera vs. Audax Italiano | Nicolás Chahuán

Sábado 28 de febrero

  • 12:00 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción | Francisco Sánchez Rumoroso
  • 18:00 horas | Deportes Limache vs. Huachipato | Lucio Fariña
  • 20:30 horas | Palestino vs. O’Higgins | La Cisterna

Domingo 1 de marzo

  • 12:00 horas | Universidad de Concepción vs. Everton | Ester Roa Rebolledo
  • 18:00 horas | Colo Colo vs. Universidad de Chile | Monumental
  • 20:30 horas | Ñublense vs. Universidad Católica | Nelson Oyarzún
ADN

ADN Radio

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad