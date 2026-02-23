PROGRAMACIÓN. Con el Superclásico como plato fuerte: así se jugará la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026
La próxima jornada de la Liga de Primera arrancará este viernes 27 de febrero y terminará el domingo 1 de marzo.
Con el cierre de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, el foco está puesto ya en la próxima jornada.
La actividad de la quinta fecha arrancará el viernes 27 de febrero, con dos encuentros, donde Cobresal recibirá a Deportes La Serena y Unión La Calera hará lo propio con el Audax Italiano.
Para el sábado 28 de febrero están agendados tres compromisos, con la agenda guardando como hito destacado el juego entre dos de los animadores de la tabla, Deportes Limache y Huachipato.
El cierre de actividad será el domingo 1 de marzo, con un plato más que fuerte: una nueva edición del Superclásico, con Colo Colo recibiendo a la Universidad de Chile.
En aquella misma jornada, Universidad Católica completará la agenda visitando a Ñublense.
La programación de la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026
Viernes 27 de febrero
- 18:00 horas | Cobresal vs. Deportes La Serena | El Cobre
- 20:30 horas | Unión La Calera vs. Audax Italiano | Nicolás Chahuán
Sábado 28 de febrero
- 12:00 horas | Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción | Francisco Sánchez Rumoroso
- 18:00 horas | Deportes Limache vs. Huachipato | Lucio Fariña
- 20:30 horas | Palestino vs. O’Higgins | La Cisterna
Domingo 1 de marzo
- 12:00 horas | Universidad de Concepción vs. Everton | Ester Roa Rebolledo
- 18:00 horas | Colo Colo vs. Universidad de Chile | Monumental
- 20:30 horas | Ñublense vs. Universidad Católica | Nelson Oyarzún
