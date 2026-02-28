;

VIDEO. El campeón vuelve a caer: Deportes Concepción derrota a Coquimbo y suma su primer triunfo en la Liga de Primera

El “Pirata” terminó jugado con uno menos, ya que Diego “Mono” Sánchez fue expulsado tras cometer una falta fuera del área.

Daniel Ramírez

El campeón vuelve a caer: Deportes Concepción derrota a Coquimbo y suma su primer triunfo en la Liga de Primera

El campeón vuelve a caer: Deportes Concepción derrota a Coquimbo y suma su primer triunfo en la Liga de Primera / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Deportes Concepción sumó este sábado su primer triunfo en la Liga de Primera frente al campeón vigente, Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El “León de Collao” se impuso por 1-0 y el único gol del partido fue obra de Leonardo Valencia, quien marcó de penal al minuto 14 tras una mano dentro del área de Sebastián Cabrera, lateral del cuadro coquimbano.

El “Pirata” terminó jugado con uno menos, ya que Diego “Mono” Sánchez fue expulsado al minuto 90 tras cometer una falta fuera del área. El portero bajó a Aldrix Jara cuando este se iba solo en dirección al arco.

Debido a la expulsión del “Mono” Sánchez, el volante Alejandro Camargo salió de la cancha para que entrara el portero suplente Vicente Villegas.

Con esta victoria, Deportes Concepción llegó a 4 puntos y por ahora escala al puesto 13, mientras que Coquimbo Unido se mantiene con 6 unidades, ubicado en la posición 11, momentáneamente.

