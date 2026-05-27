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“Era un anhelo de mi viejo, mi mamá me preguntaba cuando volvería...”: El emotivo relato de Fernando Solabarrieta en su regreso a la TV

El periodista formará parte del equipo que llevará el Mundial 2026 a Chile.

Felipe Romo

“Era un anhelo de mi viejo, mi mamá me preguntaba cuando volvería...”: El emotivo relato de Fernando Solabarrieta en su regreso a la TV

La Copa del Mundo se encuentra a tan solo dos semanas de dar inicio por lo que la expectación está en su punto más alto. Mientras las selecciones que participarán confirman sus planteles, las cadenas televisivas hacen lo mismo con sus equipos de transmisión.

Chilevisión será la cadena de TV abierta encargada de llevar a los hogares de los chilenos 32 partidos de la cita mundialista, y hace algunos días confirmó que Fernando Solabarrieta regresará para relatar un nuevo Mundial.

El periodista abordó su retorno a la televisión pública tras su paso por ESPN, y el significado sentimental que tiene para él.

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Hace un par de años que no relato en televisión abierta. En televisión en general, porque lo que sí hice fue relatar en la radio la Copa Sudamericana de la U del año pasado", contó en conversación con LUN.

Además Solabarrieta compartió que tenía una deuda pendiente en la TV abierta que involucra a sus padres

Que yo volviera a la televisión abierta era el anhelo de mi viejo (...) mi vieja siempre me preguntaba cuándo volvería a la tele. Yo le decía ‘pero mamá, estoy en ESPN’. Para ella la televisión es la abierta. Así que ahora mi vieja me va a poder ver desde Natales”, relató.

El periodista también se refirió al difícil periodo personal que atravesó producto de una enfermedad, afirmando que “su mujer e hijos están muy felices porque lo han acompañado en esta lucha”.

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