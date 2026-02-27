Este viernes se dio inicio a la quinta jornada de la Liga de Primera con el triunfo de Deportes La Serena sobre Cobresal en condición de visitante, resultado que le permitió sumar su primera victoria en el torneo.

El equipo dirigido por Felipe Gutiérrez, que en fechas anteriores había mostrado un rendimiento que no se reflejaba en los resultados, finalmente encontró premio y sumó de a tres por primera vez.

La apertura de la cuenta llegó de manera temprana para los “papayeros”, gracias a un gol de Jeisson Vargas (1’), quien sacó un preciso remate desde fuera del área para decretar el 1-0.

Si bien el encuentro fue disputado, los granates no pasaron mayores sobresaltos en la altura de El Salvador e incluso generaron ocasiones claras para ampliar la ventaja.

Con este triunfo, Deportes La Serena trepa al duodécimo puesto con cinco puntos, mientras que Cobresal se mantiene en la séptima posición con siete unidades.