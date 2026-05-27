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Vasco Moulian explica polémico gesto durante presentación en ’Fiebre de Baile’: “Si no hay villano...”

El jurado del programa apuntó a una “narrativa” de la televisión.

Felipe Romo

Vasco Moulian explica polémico gesto durante presentación en ’Fiebre de Baile’: “Si no hay villano...”

Vasco Moulian desató una ola de críticas en redes sociales tras ser captado utilizando su teléfono mientras se desarrollaba la presentación artística de Rey Alcalde en “Fiebre de Baile”, quien posteriormente sería eliminado.

Esto había sido interpretado como una “falta de respeto” por varios usuarios, e incluso “poca seriedad” en las evaluaciones del actor y director tras los bailes de los participantes.

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Sin embargo Moulian explicó este gesto con el podcast “Seré Wn”, donde también admitió que estaba viendo Whatsapp y los números de rating del programa.

Sí, cometí un error, pero lo cometo siempre (...) saber cuánto marca cada uno de los participantes es tremendamente importante. No estoy preocupado solamente del baile”, afirmó.

Además el exproductor reveló que esto forma parte de una estrategia para su personaje de “villano” dentro de “Fiebre de Baile”.

Si no, no hay historia en el programa. ¿O me van a reconocer que el ‘villano’ está malo? Si no hay villano no hay película“, argumentó.

Sin embargo volvió a admitir que “cometió un error” y que las cosas se pudieron desarrollar de una forma diferente, diciendo que “quizás era mejor hacerlo una vez terminara el baile”.

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