Garnero se resguarda para visitar La Bombonera: así formará la UC ante Boca Juniors por Copa Libertadores

La Universidad Católica afina los últimos detalles para enfrentar este jueves a Boca Juniors en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los cruzados necesitan rescatar al menos un empate de su visita a La Bombonera para asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo continental, algo que Daniel Garnero tiene más que claro.

Y es que en la última práctica del equipo antes de cruzar la cordillera y arribar al hotel de concentración en Buenos Aires, el entrenador de la UC ensayó lo que, en principio, será la formación titular frente a los “Xeneizes”, donde destacó una modificación de sistema.

El técnico argentino, consciente de que gran parte del partido podría definirse en la disputa por el mediocampo, optó por prescindir de Justo Giani, uno de los habituales hombres de ataque, para incluir a Cristian “Cimbi” Cuevas en la zona media.

Además, también realizó una variante en defensa. Tras recuperarse físicamente, Juan Ignacio Díaz le ganó la pulseada a Daniel González y volverá a la titularidad, formando dupla de centrales junto a Branco Ampuero.

Con estos cambios y según información de ADN Deportes, la formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores sería con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jojhan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmi Martínez y Cristian Cuevas en el mediocampo; dejando en ofensiva a Clemente Montes y Fernando Zampedri.