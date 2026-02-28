;

VIDEOS. Palestino supera el ímpetud internacional de O’Higgins para sumar su primera victoria en la Liga de Primera

Los ‘árabes’ le proponieron su tercera derrota consecutiva al ‘capo’ en lo que va de torneo.

Gonzalo Miranda

Palestino superó a O&#039;Higgins por la Liga de Primera | Agencia Uno

Palestino superó a O'Higgins por la Liga de Primera | Agencia Uno

En lo que fue el último encuentro de día sábado por la fecha 5 de la Liga de Primera, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibió a O’Higgins, en lo que se preveía iba a ser un partidazo.

Y en cierta medida, hasta que llegaron los goles, ambos cumplieron: Ian Gárguez (33′) con un golazo abrió el marcador para el local, pero con un penal, Thiago Vecino (45′+6) marcó el empate antes del descanso.

En el complemento, el local quería dejar sí o sí los tres puntos en casa y, en la primera jugada, Sebastián Gallegos (46′) con otro golazo puso en ventaja otra vez a los ‘árabes’. Franciso Montes (68′) y Nelson da Silva (78′), estructuraron la victoria. Arnaldo Castillo (90’+4) en los descuento anotó otro descuento para el visitante.

Con la victoria, Palestino arranca un poco de la zona baja de la tabla de posiciones alcanzando los cinco puntos en la posición 12, mientas que O’Higgins sigue en caída líbre y es undécimo con 6 unidades.

En la próxima fecha, los ‘árabes’ reciben la visita de Cobresal en La Cisterna, mientras que O’Higgins tendrá un partido “de seis puntos” ante la Universidad Católica en El Teniente.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad