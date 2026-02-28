VIDEOS. Palestino supera el ímpetud internacional de O’Higgins para sumar su primera victoria en la Liga de Primera
Los ‘árabes’ le proponieron su tercera derrota consecutiva al ‘capo’ en lo que va de torneo.
En lo que fue el último encuentro de día sábado por la fecha 5 de la Liga de Primera, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibió a O’Higgins, en lo que se preveía iba a ser un partidazo.
Y en cierta medida, hasta que llegaron los goles, ambos cumplieron: Ian Gárguez (33′) con un golazo abrió el marcador para el local, pero con un penal, Thiago Vecino (45′+6) marcó el empate antes del descanso.
En el complemento, el local quería dejar sí o sí los tres puntos en casa y, en la primera jugada, Sebastián Gallegos (46′) con otro golazo puso en ventaja otra vez a los ‘árabes’. Franciso Montes (68′) y Nelson da Silva (78′), estructuraron la victoria. Arnaldo Castillo (90’+4) en los descuento anotó otro descuento para el visitante.
Con la victoria, Palestino arranca un poco de la zona baja de la tabla de posiciones alcanzando los cinco puntos en la posición 12, mientas que O’Higgins sigue en caída líbre y es undécimo con 6 unidades.
En la próxima fecha, los ‘árabes’ reciben la visita de Cobresal en La Cisterna, mientras que O’Higgins tendrá un partido “de seis puntos” ante la Universidad Católica en El Teniente.
Los goles del partido
