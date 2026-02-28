Palestino superó a O'Higgins por la Liga de Primera | Agencia Uno

En lo que fue el último encuentro de día sábado por la fecha 5 de la Liga de Primera, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibió a O’Higgins, en lo que se preveía iba a ser un partidazo.

Y en cierta medida, hasta que llegaron los goles, ambos cumplieron: Ian Gárguez (33′) con un golazo abrió el marcador para el local, pero con un penal, Thiago Vecino (45′+6) marcó el empate antes del descanso.

En el complemento, el local quería dejar sí o sí los tres puntos en casa y, en la primera jugada, Sebastián Gallegos (46′) con otro golazo puso en ventaja otra vez a los ‘árabes’. Franciso Montes (68′) y Nelson da Silva (78′), estructuraron la victoria. Arnaldo Castillo (90’+4) en los descuento anotó otro descuento para el visitante.

Con la victoria, Palestino arranca un poco de la zona baja de la tabla de posiciones alcanzando los cinco puntos en la posición 12, mientas que O’Higgins sigue en caída líbre y es undécimo con 6 unidades.

En la próxima fecha, los ‘árabes’ reciben la visita de Cobresal en La Cisterna, mientras que O’Higgins tendrá un partido “de seis puntos” ante la Universidad Católica en El Teniente.

Los goles del partido

🐫🇵🇸👀 El primero en La Cisterna



Ian Garguez picó al espacio y de primera definió para anotar el 1-0 parcial de Palestino ante O'Higgins, en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026

🤠🔵🇧🇼 ¡Penal y gol!



O'Higgins alcanza la paridad ante Palestino tras el tiro desde los 12 pasos de Thiago Vecino, en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026

🐫🇵🇸⚽ Gol de camarín



Sebastián Gallegos se jugó la personal, se perfiló para su pie hábil y con un potente disparo, puso la ventaja momentánea de Palestino ante O'Higgins, en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026

🐫🇵🇸⚽ Desahogo para la Nona Muñoz



Contra letal de Palestino ante O'Higgins y Francisco Montes estira las diferencias de los Árabes en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026