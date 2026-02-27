;

VIDEO. Unión La Calera recupera la memoria ante Audax Italiano y se mete entre los punteros de la Liga de Primera

El conjunto “cementero” venía de caer en dos partidos seguidos en los minutos finales y en su cada volvió a la senda triunfal.

En el segundo duelo de este viernes por la Liga de Primera, Unión La Calera recuperó la memoria frente a Audax Italiano y volvió a los triunfos tras dos derrotas consecutivas.

El conjunto “cementero”, que venía de caer ante Colo Colo y Ñublense en los minutos finales de las fechas anteriores, se hizo fuerte nuevamente en el Nicolás Chahuán Nazar para meterse otra vez entre los líderes con un sólido 3-0.

El elenco de la Región de Valparaíso abrió la cuenta en la primera etapa con un preciso cabezazo de Sebastián Sáez (23′), quien superó a Tomás Ahumada tras un centro exacto de Kevin Méndez.

Los dirigidos por Martín Cicotello sellaron la victoria en el complemento con los mismos protagonistas: luego de un penal cometido sobre Méndez, fue nuevamente el “Sacha” Sáez el encargado de convertir desde los doce pasos.

El tanto de la goleada llegó en la última jugada del partido, cuando tras un pase sensacional de Joan Cruz, fue Kevin Méndez (90+5′) de anotar y cerrar así una actuación sensacional.

Con este triunfo, Unión La Calera se instala entre los punteros con 9 puntos, junto a Colo Colo y Huachipato. Audax Italiano, en tanto, se queda en la séptima posición con 7 unidades.

