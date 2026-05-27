No han sido meses sencillos para Ignacio Bahamondes dentro de la UFC. Luego de protagonizar un importante ascenso dentro de la compañía, el chileno acumula actualmente una racha de dos derrotas consecutivas.

La primera fue ante Rafael Fiziev en junio de 2025, cuando cayó por decisión unánime frente a un rival que podía significar su ingreso al top 15 de la división de peso ligero. Pese a la derrota, dejó buenas sensaciones frente a uno de los nombres más consolidados de la categoría.

Sin embargo, el golpe más duro llegó en marzo de este año ante Tofiq Musayev. Aunque el combate fue aceptado con poca anticipación por parte del “Jaula”, se trataba de un oponente que, en teoría, no peleaba por los mismos objetivos deportivos que el chileno.

Por ello, el próximo desafío de Bahamondes será clave, considerando que una tercera derrota consecutiva en la UFC suele poner en riesgo la continuidad de cualquier peleador dentro de la compañía.

Ignacio Bahamondes revela cuándo volverá a pelear

A pesar de los últimos resultados, los seguidores del chileno se han mantenido firmes en su apoyo y esperan con ansias verlo nuevamente sobre el octágono representando al país en la élite de las MMA.

Y fue el propio Bahamondes quien entregó una pista sobre su regreso a través de sus redes sociales. “Septiembre mi gente”, escribió el peleador nacional, acompañando el mensaje con una captura de pantalla donde aparecían decenas de seguidores preguntándole cuándo volvería a competir en la UFC.

Ahora, solo resta saber la fecha concreta de su regreso, además de en que evento será y el rival al que tendrá que enfrentar.