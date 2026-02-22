“Daña la justicia del campeonato”: jugadores y dirigencia de Deportes La Serena se quejan formalmente por el arbitraje

;

Con sendos comunicados, los futbolistas y la institución “granate” criticaron duramente a los jueces nacionales.

Este domingo, Deportes La Serena igualó con Universidad de Concepción, extendiendo un arranque de temporada sin triunfos para el elenco nortino tras cuatro fechas.

Sin embargo, en el plantel “granate” estallaron tras el partido, al punto de difundir un comunicado donde fustigaron a los árbitros.

“En el último partido, nos anularon un gol por un fuera de juego donde la línea fue tirada a la mitad de la espalda del penúltimo rival”, explicaron los jugadores.

Nos han cortado jugadas claras y legales de gol por decisiones apresuradas que debieron dejarse seguir”, remarcaron, junto con enumerar una serie de acciones contra el club.

“Respetamos el trabajo de los árbitros, pero también exigimos respeto por el nuestro. Esto genera molestia, preocupación y daña la justicia del campeonato”, enfatizaron desde el plantel de Deportes La Serena.

Esta queja, además, fue refrendada por la directiva del club a través de otro comunicado. “Como institución, respaldamos plenamente la postura expresada por nuestro plantel. Lo más grave es que varios de estos hechos corresponden a faltas de procedimiento: aplicación incorrecta del protocolo, decisiones apresuradas y criterios que no se ajustan a lo establecido”, recalcaron, aludiendo a problemas que se arrastran de la temporada pasada con el referato nacional.

“No hemos visto mejora alguna. Por el contrario, los errores graves se mantienen. Creemos en el respeto y en la mejora del arbitraje, pero también defendemos la justicia deportiva”, cerraron desde los despachos “granates”.

