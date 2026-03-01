Everton corta su mala racha en el torneo y le da un duro golpe a la Universidad de Concepción / Daniel Pino/UnoNoticias

Después de cuatro derrotas seguidas, Everton sumó este domingo su primera victoria en la Liga de Primera 2026, superando por 3-0 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El uruguayo Alan Madina abrió la cuenta para el cuadro viñamarino a los 10′ del primer tiempo. Cinco minutos después, el charrúa volvió a marcar para poner el 2-0 en favor de la visita.

El ex Colo Colo, Lucas Soto, fue el encargado de decretar el 3-0 definitivo, a los 59′ del segundo tiempo.

El conjunto local terminó jugando con uno menos, ya que el panameño Cecilio Waterman fue expulsado al minuto 73 por agredir a un jugador rival con un cabezazo.

Con este triunfo, Everton suma sus primeros 3 puntos en el torneo, pero sigue colista. Por ahora, los “ruleteros” comparten el último puesto con Universidad de Chile, que también tiene 3 unidades. Los azules jugarán esta tarde contra Colo Colo en el Monumental.

Por su parte, Universidad de Concepción se mantiene en la novena posición de la tabla, con 7 puntos.