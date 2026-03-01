Everton corta su mala racha en el torneo y le da un duro golpe a la Universidad de Concepción
El cuadro viñamarino superó al “Campanil” y sumó su primer triunfo en la Liga de Primera después de cuatro derrotas consecutivas.
Después de cuatro derrotas seguidas, Everton sumó este domingo su primera victoria en la Liga de Primera 2026, superando por 3-0 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.
El uruguayo Alan Madina abrió la cuenta para el cuadro viñamarino a los 10′ del primer tiempo. Cinco minutos después, el charrúa volvió a marcar para poner el 2-0 en favor de la visita.
El ex Colo Colo, Lucas Soto, fue el encargado de decretar el 3-0 definitivo, a los 59′ del segundo tiempo.
El conjunto local terminó jugando con uno menos, ya que el panameño Cecilio Waterman fue expulsado al minuto 73 por agredir a un jugador rival con un cabezazo.
Con este triunfo, Everton suma sus primeros 3 puntos en el torneo, pero sigue colista. Por ahora, los “ruleteros” comparten el último puesto con Universidad de Chile, que también tiene 3 unidades. Los azules jugarán esta tarde contra Colo Colo en el Monumental.
Por su parte, Universidad de Concepción se mantiene en la novena posición de la tabla, con 7 puntos.
