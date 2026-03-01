Este domingo por la tarde, bajo un calor intenso en el Estadio Monumental, Colo Colo y la Universidad de Chile protagonizaron el Superclásico 199 del fútbol chileno, esta vez válido por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Duelo donde ambos tenían la obligación de quedarse con los tres puntos y, por lo mismo, es que al menos en el primer tiempo, duelo estuvo marcado por las idas y vueltas de ambos equipos.

Uno que vio condicionado el encuentro fue Arturo Vidal. En una decisión apresudara, el juez Garay amonestó al volante de Colo Colo, por lo que el resto del encuentro lo tuvo que jugar con el freno de mano.

En cuanto a las llegadas, la U contó con las mejores en los pies de Juan Martín Lucero, quien no pudo definir en las dos ocasiones que tuvo. Además, Jeyson Rojas estuvo sublime para detener una buena jugada asociada que Charles Aránguiz estuvo cerca de finiquitar como el primero del partido.

😱⚽❌ ¡Peligro en ambas áreas!#LaU tuvo la apertura de la cuenta en los pies de Juan Martín Lucero, y rápidamente #ColoColo contraatacó con un disparo potente de Maximiliano Romero, pero ambos porteros estuvieron notables.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026

Al otro lado, a Colo Colo le costó un poco más la generación de juego, pero también contó con oportunidades en los pies de Javier Correa y un bombazo de Maxi Romero que Gabriel Castellón mandó al córner. Con el empate sin goles, se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, la tónica siguió en la misma: ambos equipos buscando el desequilibrio, pero producto del cansancio, poco a poco ambos planteles se fueron quedando sin piernas.

Sin embargo, entrando a tierra derecha el partido cambió de rumbo: tras un tiro libre, Juan Martín Lucero pivoteó para que, Matías Zaldivia (70′) en el punto penal batiera la resistencia de Fernando De Paul, era el primero del partido.

⚽🔵🔴 ¡LOS AZULES GOLPEAN PRIMERO!



Matías Zaldivia aprovechó un gran pivoteo de Juan Martín Lucero en el área y abrió la cuenta en el #Superclásico199 para #LaU ante #ColoColo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 1, 2026

Con el marcador en desventaja, Fernando Ortiz intentó buscar el empate con cambios, pero la solidez de la defensa universitaria, hizo que el marcador no se moviera más.

Así las cosas, Colo Colo se estanca en la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que Universidad de Chile suma sus primeros tres puntos y trepa a la décima posición con 6 unidades.

En la próxima fecha, Audax recibirá a Colo Colo en La Florida, mientras que la Universidad de Chile será local ante la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.