;

Diego Sánchez le “toca la oreja” a la UC con particular foto tras ser insultado en el Claro Arena

El arquero de Coquimbo Unido realizó una llamativa publicación en sus redes sociales.

Daniel Ramírez

Diego Sánchez le “toca la oreja” a la UC con particular foto tras ser insultado en el Claro Arena

Diego Sánchez le “toca la oreja” a la UC con particular foto tras ser insultado en el Claro Arena / Sebastian Beltran Gaete

A través de redes sociales, Diego Sánchez publicó una particular foto donde le “toca la oreja” a Universidad Católica, esto, luego de los insultos que recibió el arquero de Coquimbo Unido en el Claro Arena.

Durante el partido entre “cruzados” y “piratas”, los hinchas locales realizaron ofensivos cánticos contra Sánchez. “El ‘Mono’ se la come...”, corearon los fanáticos de la UC en el estadio.

Revisa también:

ADN

Por su parte, el portero del cuadro coquimbano se pronunció en su cuenta de Instagram, donde subió una foto suya en el Claro Arena. Sin embargo, la imagen fue editada para que pareciera que estaba nevando en el reducto de Universidad Católica.

En la misma publicación, Diego Sánchez escribió: “No se perdió una copa, no se perdió un final. No se logró el objetivo, pero seguimos juntos como siempre. Más que orgulloso del equipo, más coquimbano que ayer”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad