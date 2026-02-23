Diego Sánchez le “toca la oreja” a la UC con particular foto tras ser insultado en el Claro Arena / Sebastian Beltran Gaete

A través de redes sociales, Diego Sánchez publicó una particular foto donde le “toca la oreja” a Universidad Católica, esto, luego de los insultos que recibió el arquero de Coquimbo Unido en el Claro Arena.

Durante el partido entre “cruzados” y “piratas”, los hinchas locales realizaron ofensivos cánticos contra Sánchez. “El ‘Mono’ se la come...”, corearon los fanáticos de la UC en el estadio.

Por su parte, el portero del cuadro coquimbano se pronunció en su cuenta de Instagram, donde subió una foto suya en el Claro Arena. Sin embargo, la imagen fue editada para que pareciera que estaba nevando en el reducto de Universidad Católica.

En la misma publicación, Diego Sánchez escribió: “No se perdió una copa, no se perdió un final. No se logró el objetivo, pero seguimos juntos como siempre. Más que orgulloso del equipo, más coquimbano que ayer”.