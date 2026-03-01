En lo que fue el cierre de la quinta jornada de la Liga de Primera, la noche de este domingo, Ñublense recibió a la Universidad Católica en Chillán, en un duelo con más polémicas que buen fútbol.

Esto porque en el primero tiempo, al juez Fernando Vejar, literalmente se le arrancó el partido de las manos con varias jugadas y decisiones polémicas.

Una de ellas estuvo en el penal que le cobró a Ñublense y que significó la expulsión de Gary Medel. Sin embargo, tras la recomendación del VAR, el árbitro decidió mantener en cancha al ‘Pitbull’, pero sí darle el penal al local. Ignacio Jeraldino (26′) puso el primero del partido.

Y cuando el primer tiempo se terminaba, otra polémica decisión de Vejar hizo que, como ya se está haciendo costumbre, Fernando Zampedri (45′+9) marcara el empate desde el punto penal en el noveno minuto de tiempo agregado.

Ya en el segundo tiempo, cuando la UC se volcaba a buscar el desnivel, Vejar expulsó a Branco Ampuero por una violenta infracción, pero otra vez se arrepintió y mantuvo al jugador ‘cruzado’ en la cancha. Minutos antes, Pablo Calderón en el local, no tuvo la misma suerte y se fue a las duchas.

Cuando el encuentro ya se iba, Universidad Católica encontró premio a jugar con un hombre más y Fernando Zampedri (90′) anotó el definitivo 2-1 para los ‘cruzados’.

En la próxima fecha, Universidad Católica tendrá otra difícil salida a región para visitar a O’Higgins en Rancagua, mientras que Ñublense irá al sur para desafiar a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

Los goles del partido

😎⚽👹 ¡Mente fría y a cobrar!



Ignacio Jeraldino transformó el penal en la apertura de la cuenta de Ñublense ante #LosCruzados en este #MatchdayDomingo.



Disfruta de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/fsU5jbSi8x — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 2, 2026