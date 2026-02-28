;

VIDEOS. Líder e invicto: Deportes Limache golea a Huachipato para regresar a los triunfos por la Liga de Primera

Los ‘tomateros’ superaron claramente a Huachipato y lideran el Campeonato Nacional a la espera de lo que haga Colo Colo en el Superclásico.

En el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota continuó este sábado la acción de la quinta fecha de la Liga de Primera, jornada donde Deportes Limache se reencontró con los triunfos al vencer a Huachipato.

Jean Meneses (16′), Yerko González (52′) y Vicente Álvarez (86′) marcaron los goles del cuadro ‘tomatero’ para acrecentar la crisis deportiva de los ‘acereros’, que venían de quedar eliminados de Copa Libertadores a manos de Carabobo de Venezuela.

Con la vcitoria, Deportes Limache retoma la cima del Campeonato Nacional con 11 puntos, a la espera de lo que haga Colo Colo (9 pts) en el Superclásico ante la U. Por su parte, Huachipato queda tercer con nueve unidades.

En la próxima fecha, los ‘tomateros’ visitarán a Everton en el Estadio Sausalito, mientras que los ‘acereros’ buscarán reencontrarse con los triunfos ante Coquimbo Unido en Talcahuano, ambos partidos programados para el sábado 7 de marzo.

Mira los goles del partido

