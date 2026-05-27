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“Se jactaban en redes sociales”: familia de mujer asesinada en Coronel exige que menores detenidos sean sean juzgados como adultos

Tras la ampliación de detención, la Fiscalía Regional del Biobío ratificó que perseguirá las penas más altas de la legislación contra los seis detenidos por el asalto en el inmueble histórico.

Mario Vergara

Nicolás Medina

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02:31

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El Tribunal de Garantía de Coronel decretó la ampliación de la detención de los seis integrantes de una banda delictual implicada en el robo con homicidio de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años de edad. El crimen afectó a la mujer que se desempeñaba como cuidadora de una propiedad patrimonial vinculada al Grupo Quiñenco en la Región del Biobío, extendiéndose el plazo de arresto legal hasta el mediodía de este próximo viernes.

El catastro de los imputados detenidos por la policía civil detalla que la agrupación criminal se encuentra integrada mayoritariamente por adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, sumando a dos adultos de 18 y 20 años. Este último, un ciudadano de nacionalidad colombiana con residencia permanente en el territorio nacional, es sindicado por los organismos investigadores como el presunto líder operativo de la banda.

El esquema del robo y la jactancia digital

De acuerdo con la reconstrucción técnica de la dinámica de los hechos, el grupo de sujetos se trasladó hasta el predio patrimonial a bordo de un automóvil particular de propiedad de la abuela de uno de los propios menores imputados. El objetivo inicial de la banda era perpetrar un asalto contra el inmueble custodiado por el matrimonio de adultos mayores, operativo que escaló en violencia física y culminó con la muerte de la cuidadora y la sustracción de especies de valor, principalmente dinero en efectivo.

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La hija y nieta de la víctima, Jimena Catherine Díaz, denunció públicamente que los involucrados utilizaron sus plataformas digitales y cuentas de redes sociales para exhibir registros audiovisuales del botín robado horas después del crimen.

“Ellos se burlaron por las redes sociales, se jactaron de mi abuela mostrando el dinero que se habían robado, se comportaron de forma brutal, ellos no pueden ser tratados como niños (...). Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por mi abuela y que si es posible que después de la cárcel de menores puedan pasar a una cárcel normal de adulto”, emplazó Díaz.

Cargos por robo con homicidio

El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ratificó que las seis personas arrestadas enfrentarían cargos formales bajo la calificación jurídica de robo con homicidio, conducta penal que arrastra las escalas de penalidades más severas y punitivas vigentes en la legislación judicial chilena.

La fiscal regional puntualizó que el matrimonio de adultos mayores fue abordado de forma violenta por a lo menos cuatro de los integrantes del grupo, hecho calificado como de extrema gravedad por el organismo persecutor. En tanto, el entorno familiar de Isabel Contreras Aguilera manifestó encontrarse bajo un estado de temor e incertidumbre constante ante posibles nuevas agresiones y el delicado estatus médico del cónyuge sobreviviente al ataque, quien se mantiene bajo observación médica tras el asalto.

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