PROGRAMACIÓN. Con Colo Colo fuera de Santiago y la U recibiendo al líder: dónde y cuándo se jugará la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026
La siguiente jornada de la Liga de Primera se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.
Con el fin de la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026, las miradas de los fanáticos del fútbol chileno se posan en la siguiente jornada.
Al respecto, a la espera de evitar modificaciones como ha ocurrido en las fechas anteriores, la cuarta arrancará el viernes 20 de febrero, cuando Unión La Calera reciba a Ñublense y Deportes Concepción haga lo propio con Cobresal.
Luego, el sábado 21 de febrero, habrá tres compromisos, donde destaca la visita de Colo Colo a O’Higgins y el choque en que la UC recibirá al campeón vigente, Coquimbo Unido.
El cierre de la jornada se dará el domingo 22 de febrero, con otros tres duelos, donde el foco estará puesto en la visita del líder, Deportes Limache, a la Universidad de Chile.
La programación de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026
Viernes 20 de febrero
18:00 horas | Unión La Calera vs. Ñublense | Nicolás Chahuán
20:30 horas | Deportes Concepción vs. Cobresal | Ester Roa Rebolledo
Sábado 21 de febrero
12:00 horas | Huachipato vs. Palestino | Estadio Huachipato
18:00 horas | Colo Colo vs. O’Higgins | Codelco El Teniente
20:30 horas | Universidad Católica vs. Coquimbo Unido | Claro Arena
Domingo 22 de febrero
12:00 horas | Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción | La Portada
18:00 horas | Audax Italiano vs. Everton | Bicentenario de La Florida
20:30 horas | Universidad de Chile vs. Deportes Limache | Estadio Nacional
