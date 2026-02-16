Con Colo Colo fuera de Santiago y la U recibiendo al líder: dónde y cuándo se jugará la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Con el fin de la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026, las miradas de los fanáticos del fútbol chileno se posan en la siguiente jornada.

Al respecto, a la espera de evitar modificaciones como ha ocurrido en las fechas anteriores, la cuarta arrancará el viernes 20 de febrero, cuando Unión La Calera reciba a Ñublense y Deportes Concepción haga lo propio con Cobresal.

Luego, el sábado 21 de febrero, habrá tres compromisos, donde destaca la visita de Colo Colo a O’Higgins y el choque en que la UC recibirá al campeón vigente, Coquimbo Unido.

El cierre de la jornada se dará el domingo 22 de febrero, con otros tres duelos, donde el foco estará puesto en la visita del líder, Deportes Limache, a la Universidad de Chile.

La programación de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 20 de febrero

18:00 horas | Unión La Calera vs. Ñublense | Nicolás Chahuán

20:30 horas | Deportes Concepción vs. Cobresal | Ester Roa Rebolledo

Sábado 21 de febrero

12:00 horas | Huachipato vs. Palestino | Estadio Huachipato

18:00 horas | Colo Colo vs. O’Higgins | Codelco El Teniente

20:30 horas | Universidad Católica vs. Coquimbo Unido | Claro Arena

Domingo 22 de febrero

12:00 horas | Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción | La Portada

18:00 horas | Audax Italiano vs. Everton | Bicentenario de La Florida

20:30 horas | Universidad de Chile vs. Deportes Limache | Estadio Nacional