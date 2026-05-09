Dos grandes se enfrentaron en la B y este fue el resultado: cambio total en la tabla de posiciones

Santiago Wanderers firmó una noche perfecta en Valparaíso. Por la fecha 11 de la Primera B, el cuadro caturro goleó por 5-1 a Cobreloa en el Estadio Elías Figueroa, resultado que le costó al conjunto minero el liderato de la Liga de Ascenso.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 12, cuando el árbitro Rodrigo Farías sancionó penal por una mano de Sebastián Zúñiga dentro del área. Leandro Navarro fue el encargado de convertir desde los doce pasos para marcar el 1-0 a favor de los porteños.

El elenco de Calama logró reaccionar antes del descanso gracias a una gran aparición de Facundo Velazco. El volante loíno ejecutó un impecable tiro libre que dejó sin opciones al arquero Byron Martínez y decretó el empate transitorio.

Sin embargo, el cuadro minero pagó caro sus errores defensivos en el complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, Marcos Camarda conectó un centro para marcar el 2-1. Más tarde, a los 59′, el delantero volvió a aparecer tras una rápida contra para definir por sobre Diego Tapia y aumentar las cifras para los locales.

A los 62’, una expulsión de Sebastián Zúñiga en Cobreloa profundizó las diferencias. Wanderers aprovechó el hombre de más para ampliar la ventaja y nuevamente apareció Camarda, quien concretó su triplete a los 75’ para establecer el 4-1.

La goleada la cerró Gustavo Gotti con un autogol a los 90+5′, completando así una jornada para el olvido para la escuadra de César Bravo.

Con este resultado, Santiago Wanderers escaló a la cuarta posición de la tabla con 19 puntos. En tanto, Cobreloa bajó al segundo lugar con 21 unidades, cediéndole el liderato a Puerto Montt, que suma 22. Eso sí, ambos podrían ser superados por San Marcos de Arica, que cuenta con 20 puntos y jugará este lunes ante Curicó Unido.