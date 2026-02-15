;

Llegó a Chile como refuerzo estrella y podría irse tras solo dos meses: vuelco inesperado en el mercado

El volante argentino Mauricio Vera tiene negociaciones avanzadas para dejar Deportes Concepción y partir a Nacional de Uruguay.

A fines del 2025, Mauricio Vera fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Concepción para la temporada 2026. Sin embargo, a solo dos meses de su arribo, el volante argentino podría abandonar el fútbol chileno de forma inesperada.

De acuerdo a lo informado por distintos medios uruguayos, el mediocampista de 27 años está cerca de dejar el “León de Collao” y fichar por Nacional de Montevideo.

“El ex Boston River, que fichó en enero por Deportes Concepción de Chile (equipo que enfrentó Nacional este verano por la Serie Río de La Plata), es el único apuntado por los tricolores”, reportó la periodista de ESPN, Ana Inés Martínez.

“Las negociaciones están muy avanzadas desde hace varios días. Vera tiene 27 años, jugó en Boston dirigido por Jadson (técnico de Nacional) en las temporadas 2024 y 2025″, agregó la comunicadora.

Los rumores sobre la posible salida de Vera cobraron aún más fuerza este sábado, ya que el jugador no fue citado para el clásico entre Deportes Concepción y Universidad de Concepción por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

Cabe destacar que el volante ya es un nombre conocido en el mercado uruguayo, donde defendió la camsita de Boston River entre 2024 y 2025. Todo indica que solo sería cuestión de días para que se concrete su llegada al “Bolso”.

