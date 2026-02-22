La U siembra más dudas y llega al Superclásico sin ganar tras no poder imponerse ante Deportes Limache / Sebastian Beltran Gaete

Universidad de Chile sigue sin convencer en su versión 2026 y sumó su cuarto partido oficial seguido sin todavia todavía saber de victorias tras empatar con Deportes Limache.

El elenco azul hizo gala de toda su fragilidad futbolística en menos de cinco minutos de iniciado el cotejo.

Todo tras una arremetida de Daniel Castro ante la zaga local, donde “Popin” se perfiló a tiempo para batir a Castellón.

😱⚽🍅 ¡QUIÉN MÁS QUE TÚ, POPÍN!



Daniel Castro le ganó la espalda a la defensa de #LaU, y anotó la apertura de la cuenta para Deportes Limache en el Estadio Nacional. #MatchdayDomingo



Daniel Castro le ganó la espalda a la defensa de #LaU, y anotó la apertura de la cuenta para Deportes Limache en el Estadio Nacional.

La U de Chile sintió el golpe y, pese a tener el balón, no tuvo profundidad durante grandes pasajes del primer lapso. Y cuando pudo hacerlo, careció de puntería, como cuando Lucas Assadi dilapidó un remate en inmejorable posición al minuto 24.

Sin embargo, a los 27 minutos, con un disparo rasante, Javier Altamirano encontró la igualdad en Ñuñoa, brindándole más tranquilidad al equipo.

⚽🔵🔴 ¡Lo empatan rápidamente Los Azules!



Javier Altamirano se armó una gran jugada y definió de gran manera para anotar la igualdad parcial de #LaU ante Deportes Limache.



Javier Altamirano se armó una gran jugada y definió de gran manera para anotar la igualdad parcial de #LaU ante Deportes Limache.

Universidad de Chile entró mejor en el segundo tiempo, amenazó con un cruce de Fabián Hormazábal que pegó en el poste a los 51 minutos y, tres minutos más tarde, concretó la remontada con un cabezazo de Nicolás Ramírez.

🔥🔵🔴 ¡Enorme salto y gran remate!



Nicolás Ramírez ganó por aire y colocó el segundo gol de #LaU ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.



Nicolás Ramírez ganó por aire y colocó el segundo gol de #LaU ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Sin embargo, tras una paralización de algunos minutos por fuegos artificiales lanzados por la barra azul, Deportes Limache supo reordenarse y encontró premio a los 83 minutos cuando, en un titubeante despeje de Gabriel Castellón, Yerko González capturó el rebote para el 2-2 final.

Con ello, la U de Chile apenas suma tres puntos en cuatro fechas y deberá ir al Monumental a buscar su primera victoria del 2026. En tanto, los “cerveceros” llegaron a 8 unidades, a un punto de los líderes.