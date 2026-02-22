;

VIDEOS. La U siembra más dudas y llega al Superclásico sin ganar tras no poder imponerse ante Deportes Limache

Los azules parecían haber hecho lo más difícil tras ir perdiendo desde los cinco minutos, pero el “cervecero” terminó rescatando un empate en el Nacional.

Carlos Madariaga

La U siembra más dudas y llega al Superclásico sin ganar tras no poder imponerse ante Deportes Limache

La U siembra más dudas y llega al Superclásico sin ganar tras no poder imponerse ante Deportes Limache / Sebastian Beltran Gaete

Universidad de Chile sigue sin convencer en su versión 2026 y sumó su cuarto partido oficial seguido sin todavia todavía saber de victorias tras empatar con Deportes Limache.

El elenco azul hizo gala de toda su fragilidad futbolística en menos de cinco minutos de iniciado el cotejo.

Revisa también:

ADN

Todo tras una arremetida de Daniel Castro ante la zaga local, donde “Popin” se perfiló a tiempo para batir a Castellón.

La U de Chile sintió el golpe y, pese a tener el balón, no tuvo profundidad durante grandes pasajes del primer lapso. Y cuando pudo hacerlo, careció de puntería, como cuando Lucas Assadi dilapidó un remate en inmejorable posición al minuto 24.

Sin embargo, a los 27 minutos, con un disparo rasante, Javier Altamirano encontró la igualdad en Ñuñoa, brindándole más tranquilidad al equipo.

Universidad de Chile entró mejor en el segundo tiempo, amenazó con un cruce de Fabián Hormazábal que pegó en el poste a los 51 minutos y, tres minutos más tarde, concretó la remontada con un cabezazo de Nicolás Ramírez.

Sin embargo, tras una paralización de algunos minutos por fuegos artificiales lanzados por la barra azul, Deportes Limache supo reordenarse y encontró premio a los 83 minutos cuando, en un titubeante despeje de Gabriel Castellón, Yerko González capturó el rebote para el 2-2 final.

Con ello, la U de Chile apenas suma tres puntos en cuatro fechas y deberá ir al Monumental a buscar su primera victoria del 2026. En tanto, los “cerveceros” llegaron a 8 unidades, a un punto de los líderes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad