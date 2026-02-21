VIDEOS. La UC gana una tensa batalla para seguir haciéndose fuerte en casa y aterrizar al campeón vigente
El elenco cruzado se impuso en un partido de mucha refriega y terminó goleando a Coquimbo Unido en el Claro Arena.
En el cierre de la jornada sabatina por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, Universidad Católica volvió a refrendar su fortaleza como local en el Claro Arena.
Todo ante un rival más que calificado, el campeón vigente, Coquimbo Unido, que visitó por primera vez el remozado recinto para un partido que mostró aun las consecuencias del enfrentamiento donde los “piratas” ganaron la Supercopa hace un mes.
El partido tuvo bastante roce, al punto que entre ambos equipos acumularon nueve amarillas, además de permanentes pifias al portero Diego Sánchez por parte de los locales.
Coquimbo Unido, eso sí, comenzó haciendo gala de su eficiencia en la pelota detenida y se puso en ventaja al minuto 19 con un rebote que capturó Alejandro Camargo.
Sin embargo, la UC pudo reaccionar ante un desajuste defensivo de los “piratas” y Justo Giani igualó para los cruzados con un cabezazo impecable al minuto 35.
La UC pudo mantener la intensidad en el juego y pegó rápido en el segundo tiempo, donde, a los 52 minutos y pese a la espera por el VAR, apareció el goleador, Fernando Zampedri, para desviar un centro para la remontada local.
Coquimbo Unido intentó reaccionar, pero todo intento quedó en nada cuando, por un codazo, Juan Cornejo fue expulsado a los 58 minutos, cuestión que facilitó el manejo de la UC, que amplió la ventaja con un doblete del “Toro” mediante lanzamiento penal a los 70, afianzándose como goleador del torneo, acumulando seis tantos.
La UC incluso pudo haber goleado en el Claro Arena, pero el doblete de Justo Giani se vio frustrado por un offside. De todas formas, el 3-1 se mantuvo en Las Condes, permitiéndole al cuadro de la franja llegar a siete puntos, ubicándose en el cuarto lugar, propinándole, además, su segunda derrota en la temporada al monarca vigente, que se estanca en seis unidades.
