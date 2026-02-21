Huachipato abrió la jornada sabatina de la cuarta fecha de la Liga de Primera con una remontada sobre Palestino, que sigue sin triunfos en el torneo.

El conjunto “acerero” saltó a la cancha con un equipo alternativo, pensando en la serie de Copa Libertadores que deberá disputar entre semana ante Carabobo, lo que en un principio le pasó la cuenta.

La apertura del marcador llegó temprano para los visitantes, con un certero cabezazo de Nelson Da Silva (17′), quien aprovechó un buen centro de Julián Fernández.

En la segunda etapa, Jaime García movió el banco e hizo ingresar a varios titulares, lo que dio resultado: Huachipato logró igualar tras un penal por mano en el área que fue convertido por Cris Martínez (61′).

El gol de la remontada llegó cerca del final, cuando, tras un error en la salida del arquero Sebastián Pérez, Lionel Altamirano (81′) sacó un remate desde fuera del área para sellar el 2-1.

Con este resultado, Huachipato alcanza la cima de la Liga de Primera con 9 puntos, mientras que Palestino sigue complicado en la decimotercera posición con 2 unidades.