Temblor se percibe la zona centro-sur de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred dio más detalles del sismo que se percibió en varias localidades del país.
Durante la noche de este sábado, un temblor se percibió en la zona centro-sur del país.
El movimiento telúrico se percibió entre las regiones de Maule y Los Ríos, según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
En ese sentido, el organismo precisó que el sismo tuvo una magnitud de 5.5, mientras que el epicentro se ubicó a 41 kilómetros al oeste de Angol, en la región de La Araucanía.
El sismo, que tuvo lugar a eso de las 22:34 horas, se percibió en zonas como Concepción, Talcahuano, Chillán, Temuco, Valdivia, entre otros.
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