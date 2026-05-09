Temblor se percibe la zona centro-sur de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Durante la noche de este sábado, un temblor se percibió en la zona centro-sur del país.

El movimiento telúrico se percibió entre las regiones de Maule y Los Ríos, según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En ese sentido, el organismo precisó que el sismo tuvo una magnitud de 5.5, mientras que el epicentro se ubicó a 41 kilómetros al oeste de Angol, en la región de La Araucanía.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 22:34 horas, se percibió en zonas como Concepción, Talcahuano, Chillán, Temuco, Valdivia, entre otros.