Este domingo, Deportes La Serena y Universidad de Concepción le dieron continuidad a la cuarta fecha de la Liga de Primera con un entretenido empate.

Fueron los “granates” los encargados de abrir la cuenta en el Estadio La Portada con un potente remate de Sebastián Díaz (29′) desde fuera del área.

Pero la ventaja no le duraría mucho a los locales, ya que, con un gol en contra de Felipe Chamorro (37′) tras un saque de esquina, el “Campanil” igualó las acciones.

En la segunda mitad, el elenco “papayero” tuvo la oportunidad de ganarlo con un gol de Gonzalo Escalante en el minuto 54, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto, aunque en las líneas que se mostraron en la transmisión no quedaba del todo claro.

Con este empate, Deportes La Serena alcanza su segundo punto en la Liga de Primera y sigue sin triunfos, mientras que la Universidad de Concepción mantiene un buen ritmo y ya suma 7 unidades.