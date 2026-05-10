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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla cuatro duelos por la Copa de la Liga, dos por la Primera B y dos más por la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de mayo, y quién transmite? / Agencia Uno

Hoy, domingo 10 de mayo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Cuatro de estos encuentros son parte de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, dos más coresponden a la undécima jornada de la Primera B y otros cuatro que darán cierre a la séptima fecha de la Segunda División.

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Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 10 de mayo comenzará a las 12:30 horas, con dos partidos en simultáneo.

Uno será en el Regional Calvo y Bascuñán, lugar en que Deportes Antofagasta jugará ante San Luis de Quillota, con arbitraje de Cristián Droguett y transmisión de TNT Sports Premium.

En el otro cotejo, Deportes Copiapó enfrentará a Unión San Felipe en el Luis Valenzuela Hermosilla. Francisco Soriano será el árbitro del cotejo, que será transmisión de TNT Sports.

Copa de la Liga

La acción de este torneo empezará a las 15:00 horas, con dos partidos en paralelo. Uno será en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido recibirá a Huachipato en el estadio La Portada, con arbitraje de Claudio Díaz y transmisión en la plataforma de HBO Max.

El otro juego se disputará en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera se medirá ante Universidad de Chile. Cristián Garay será el árbitro del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 17:30 horas, Universidad Católica jugará ante Ñublense en el Claro Arena, con arbitraje de José Cabero y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de acción se dará a contar de las 20:00, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins enfrentará a Everton. Diego Flores será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno arrancará la acción a las 15:00 horas, en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín se medirá ante Atlético Colina, con arbitraje de Víctor Manzor.

Luego, desde las 16:00 horas, Colchagua jugará ante Deportes Linares en el estadio Jorge Silva de San Fernando. Agustín Valenzuela será el juez del compromiso. Ninguno de estos encuentros tendrá transmisión de TV.

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