El fútbol chileno en Primera División arrancó y ya no se detiene hasta diciembre. Este lunes por la noche, se disputó el último encuentro de la segunda fecha, por lo que las miradas de los hinchas se trasladron hasta la tercera jornada.

Aquella comenzará con dos partidazos en viernes 13 de febrero: Everton y Huachipato se miden en el Nicolás Chahuán Nazar de Calera, mientras que el plato fuerte lo disputarán Palestino y la Universidad de Chile en La Cisterna desde las 20:30 horas.

Para el sábado 14, día de los enamorados y de la amistad, quedaron agendados tres encuentros: se juega el clásico del norte chico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido; el puntero, O’Higgins visita a Deportes Limache y la jornada se cierra en El Salvador entre Cobresal y la Universidad Católica.

Finalmente, el domingo 15 contará con otros tres partidazos: en el Ester Roa, la Universidad de Concepción hará de local ante Deportes Concepción; Ñublense recibe la visita del Audax Italiano; y la guinda de la tortal la pondrán Colo Colo y Unión La Calera en Macul.

Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la tercera jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 13 de febrero

18:00 hrs | Everton vs. Huachipato | Nicolás Chahuán Nazar

| 20:30 hrs | Palestino vs. Universidad de Chile | Municipal La Cisterna

Sábado 14 de febrero

12:00 hrs | Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido | La Portada

| 18:00 hrs | Deportes Limache vs. O’Higgins | Lucio Fariña Fernández

| 20:30 hrs | Cobresal vs. Universidad Católica | El Cobre

Domingo 15 de febrero

12:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción | Ester Roa Rebolledo

| 18:00 hrs | Ñublense vs. Audax Italiano | Bicentenario Nelson Oyarzún

| 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Monumental