;

PROGRAMACIÓN. Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026: dónde, cuándo y a qué hora empieza en vivo la nueva jornada de la Liga de Primera

Este viernes por la tarde, en Calera, comenzará el fútbol en Primera División, el cual se extenderá hasta el domingo 15 de febrero.

Gonzalo Miranda

Instagram @palestino

Instagram @palestino / instagram @palestino

El fútbol chileno en Primera División arrancó y ya no se detiene hasta diciembre. Este lunes por la noche, se disputó el último encuentro de la segunda fecha, por lo que las miradas de los hinchas se trasladron hasta la tercera jornada.

Aquella comenzará con dos partidazos en viernes 13 de febrero: Everton y Huachipato se miden en el Nicolás Chahuán Nazar de Calera, mientras que el plato fuerte lo disputarán Palestino y la Universidad de Chile en La Cisterna desde las 20:30 horas.

Para el sábado 14, día de los enamorados y de la amistad, quedaron agendados tres encuentros: se juega el clásico del norte chico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido; el puntero, O’Higgins visita a Deportes Limache y la jornada se cierra en El Salvador entre Cobresal y la Universidad Católica.

Finalmente, el domingo 15 contará con otros tres partidazos: en el Ester Roa, la Universidad de Concepción hará de local ante Deportes Concepción; Ñublense recibe la visita del Audax Italiano; y la guinda de la tortal la pondrán Colo Colo y Unión La Calera en Macul.

Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la tercera jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 13 de febrero

  • 18:00 hrs | Everton vs. Huachipato | Nicolás Chahuán Nazar
  • 20:30 hrs | Palestino vs. Universidad de Chile | Municipal La Cisterna

Sábado 14 de febrero

  • 12:00 hrs | Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido | La Portada
  • 18:00 hrs | Deportes Limache vs. O’Higgins | Lucio Fariña Fernández
  • 20:30 hrs | Cobresal vs. Universidad Católica | El Cobre

Domingo 15 de febrero

  • 12:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción | Ester Roa Rebolledo
  • 18:00 hrs | Ñublense vs. Audax Italiano | Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 20:30 hrs | Colo Colo vs. Unión La Calera | Monumental
ADN

La tercera jornada del Campeonato Nacional 2026

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad