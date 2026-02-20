Culminando la jornada del viernes de la cuarta fecha de la Liga de Primera, Deportes Concepción y Cobresal igualaron 1-1 en un resultado que de poco le sirve al conjunto del Biobío.

Pese a no realizar un mal partido, el “Conce” no pudo romper la muralla en el arco visitante, que contó con una gran actuación del guardameta Alejandro Santander.

De hecho, tuvieron una oportunidad desde el punto penal para abrir la cuenta en el primer tiempo, pero Santander le contuvo el remate a Carlos Escobar.

En cambio, en una de las pocas ocasiones claras que tuvo el equipo comandado por Gustavo Huerta, consiguió marcar con un golazo de Steffan Pino (81′), quien sacó una potente volea tras un centro de Guillermo Pacheco.

Cuando parecía que la visita se quedaba con la victoria, Jorge Henríquez (90′) cazó un rebote fuera del área “minera” y sacó un potente remate que provocó los abrazos en el Ester Roa.

Con este resultado, Deportes Concepción suma su primer punto en la Liga de Primera, pero sigue en el fondo de la tabla igualado con Deportes La Serena y por encima de Everton. Por su parte, Cobresal alcanzó la tercera posición con siete unidades.