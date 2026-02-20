;

VIDEO. Deportes Concepción rescata su primer punto en la Liga de Primera con un gol agónico ante Cobresal

Con un misil de Jorge Henríquez, el “León de Collao” logró igualar el marcador sobre el final ante el elenco “minero”.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Culminando la jornada del viernes de la cuarta fecha de la Liga de Primera, Deportes Concepción y Cobresal igualaron 1-1 en un resultado que de poco le sirve al conjunto del Biobío.

Pese a no realizar un mal partido, el “Conce” no pudo romper la muralla en el arco visitante, que contó con una gran actuación del guardameta Alejandro Santander.

De hecho, tuvieron una oportunidad desde el punto penal para abrir la cuenta en el primer tiempo, pero Santander le contuvo el remate a Carlos Escobar.

Revisa también:

ADN

En cambio, en una de las pocas ocasiones claras que tuvo el equipo comandado por Gustavo Huerta, consiguió marcar con un golazo de Steffan Pino (81′), quien sacó una potente volea tras un centro de Guillermo Pacheco.

Cuando parecía que la visita se quedaba con la victoria, Jorge Henríquez (90′) cazó un rebote fuera del área “minera” y sacó un potente remate que provocó los abrazos en el Ester Roa.

Con este resultado, Deportes Concepción suma su primer punto en la Liga de Primera, pero sigue en el fondo de la tabla igualado con Deportes La Serena y por encima de Everton. Por su parte, Cobresal alcanzó la tercera posición con siete unidades.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad