Colo Colo mete miedo de cara al Superclásico tras sumar su tercera victoria seguida y subirse al liderato del torneo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este sábado, Colo Colo dio muestra de una evolución en su juego al imponerse en el estadio Codelco El Teniente a O’Higgins, ante 6.206 espectadores que llegaron a ser testigos del duelo válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Los celestes partieron con el “vuelito” de su gran partido ante Bahía por Copa Libertadores, complicando al “Cacique”.

Antes de los 10 minutos de juego, Juan Leiva tuvo un peligroso remate en plena área y Francisco González estrelló un tiro libre en el poste izquierdo de Fernando de Paul.

¡ERA EL PRIMERO EN RANCAGUA!



Juan Leiva, desde el piso, conectó el centro pasado y su intento se fue muy cerca del arco de Fernando De Paul, en el arranque del duelo entre O'Higgins y Colo Colo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 21, 2026

Sin embargo, paulatinamente, los albos fueron haciendo pie en Rancagua y, pasados los 25 minutos, fueron armándose de mejor manera en su fórmula ofensiva.

Claudio Aquino, de buen nivel, tuvo un peligroso disparo al minuto 24 , mientras que Maximiliano Romero dispuso de un buen cabezazo, que se fue por poco al minuto 37.

LO TUVO EL CACIQUE



Gran jugada de Maxi Romero, pero el intento de Claudio Aquino rozó en un zaguero de O'Higgins y el cero se mantiene en Rancagua, donde Colo Colo visita a Los Celestes en la Fecha 4 por la Liga de Primera Mercado Libre 2026. — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 21, 2026

O’Higgins no supo reaccionar del todo y todo se selló en su contra al minuto 54, cuando Omar Carabalí dio rebote ante una arremetida ofensiva del defensa Joaquín Sosa, pelota que Claudio Aquino transformó en la apertura de la cuenta para Colo Colo.

EN EL MOMENTO Y EL LUGAR INDICADO



Claudio Aquino aprovechó el rebote que dejó Omar Carabalí, tras la patriada de Joaquín Sosa, y clavó el 1-0 de Colo Colo ante O'Higgins en Rancagua.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 21, 2026

Con la ventaja en el marcador, los albos se soltaron en el manejo del balón y pudieron ampliar la diferencia en el marcador al minuto 74, cuando Carabalí contuvo a tiempo una derechazo de Romero.

Luego, a los 83 minutos, Colo Colo parecía encontrar el tanto de la tranquilidad con Maximiliano Romero haciendo cumplir la “ley del ex”, pero el gol se invalidó por mano de Felipe Méndez en la jugada previa.

De todas formas, el “Cacique” supo administrar la ventaja ante un cuadro de O’Higgins que no pudo generarse chances claras sobre la portería de Fernando de Paul en el segundo tiempo, salvo por una espectacular intervención del arquero ante un tiro cruzado de Felipe Faúndez en los descuentos.

Con este 1-0, Colo Colo suma su tercer triunfo seguido, donde además no ha recibido tantos, lo que le permitió alcanzar a Huachipato en la cima del Campeonato Nacional 2026 con 9 puntos.

En tanto, los celestes viajarán a Brasil para enfrentar a Bahia por Copa Libertadores luego de estancarse en la tabla al quedarse en 6 unidades con esta derrota.