;

Ñublense extiende su invicto y llega de contragolpe al liderato del Campeonato Nacional 2026

En un partido con emociones recién en los minutos finales, los de Chillán sumaron su segundo triunfo en línea tras imponerse a Unión La Calera.

Carlos Madariaga

Ñublense extiende su invicto y llega de contragolpe al liderato del Campeonato Nacional 2026

Ñublense extiende su invicto y llega de contragolpe al liderato del Campeonato Nacional 2026 / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En el juego que dio inicio a la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, y ante 1.931 espectadores, Ñublense se transformó en el nuevo líder del fútbol chileno tras imponerse a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán.

El partido estuvo marcado durante la gran mayoría de su desarrollo por el manejo de balón por parte del elenco cementero, pero sin profundidad; mientras que los chillanejos apuntaron al contragolpe, aunque con escasa proyección ofensiva.

Revisa también:

ADN

Pese a ello, al cierre de la primera fracción, los de Chillán se las arreglaron para tener la chance más clara, pero el balón le rebotó en el muslo a Ignacio Jeraldino cuando estaba en plena área chica.

A medida que transcurrió el compromiso, poco a poco se fueron activando los arquros. Francisco Pozzo fue quien hizo la primera advertencia ofensiva clara de los locales, pero recién a los 73 minutos con un tiro cruzado.

Sin embargo, cuando el 0-0 parecía inamovible, pese a un intento de Juan Requena para Unión La Calera en los 90 minutos, Ñublense se las arregló para vulnerar la zaga local: en el primer minuto de tiempo agregado, Franco Rami se metió entre los centrales y estrelló un tiro en el poste, pero el rebote lo capturó Lucas Molina para el 1-0.

Así las cosas, los de Juan José Ribera sumaron su segundo triunfo seguido y se mantienen sin perder, cuestión que les permite tener ya 8 puntos, desplazando momentáneamente en el liderato a Deportes Limache. En tanto, el cuadro cementero se estancó en 6 unidades, pudiendo aún perder todos estos puntos por la inclusión de Axel Encinas, aunque evitando esta vez tenerlo en simultáneo en cancha con los otros extranjeros del equipo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad