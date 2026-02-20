Ñublense extiende su invicto y llega de contragolpe al liderato del Campeonato Nacional 2026 / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En el juego que dio inicio a la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026, y ante 1.931 espectadores, Ñublense se transformó en el nuevo líder del fútbol chileno tras imponerse a Unión La Calera en el Nicolás Chahuán.

El partido estuvo marcado durante la gran mayoría de su desarrollo por el manejo de balón por parte del elenco cementero, pero sin profundidad; mientras que los chillanejos apuntaron al contragolpe, aunque con escasa proyección ofensiva.

Pese a ello, al cierre de la primera fracción, los de Chillán se las arreglaron para tener la chance más clara, pero el balón le rebotó en el muslo a Ignacio Jeraldino cuando estaba en plena área chica.

🤯⚽👹 ¡NO PUEDE SER!



En el final del primer tiempo, parecía que Ñublense se colocaba en ventaja pero Ignacio Jeraldino no pudo dirigir bien la pelota en área chica calerana y el balón se fue ancho.#MatchdayViernes #LigaDePrimeraMercadoLibre



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/ZeBibcrSxy — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 20, 2026

A medida que transcurrió el compromiso, poco a poco se fueron activando los arquros. Francisco Pozzo fue quien hizo la primera advertencia ofensiva clara de los locales, pero recién a los 73 minutos con un tiro cruzado.

Sin embargo, cuando el 0-0 parecía inamovible, pese a un intento de Juan Requena para Unión La Calera en los 90 minutos, Ñublense se las arregló para vulnerar la zaga local: en el primer minuto de tiempo agregado, Franco Rami se metió entre los centrales y estrelló un tiro en el poste, pero el rebote lo capturó Lucas Molina para el 1-0.

Así las cosas, los de Juan José Ribera sumaron su segundo triunfo seguido y se mantienen sin perder, cuestión que les permite tener ya 8 puntos, desplazando momentáneamente en el liderato a Deportes Limache. En tanto, el cuadro cementero se estancó en 6 unidades, pudiendo aún perder todos estos puntos por la inclusión de Axel Encinas, aunque evitando esta vez tenerlo en simultáneo en cancha con los otros extranjeros del equipo.