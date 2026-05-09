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SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la zona centro-sur

El sismo se registró a eso de las 22:34 horas.

Juan Castillo

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la zona centro-sur

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la zona centro-sur / Gary S Chapman

En horas de la noche de este sábado, un fuerte temblor sacudió la zona centro-sur del país.

En detalle, según informó Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 5.5, mientras que su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al oeste de Angol, en la región de La Araucanía.

El movimiento telúrico se pudo percibir entre las regiones del Maule y Los Ríos.

Pese a esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

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