Ni con tapar un penal alcanza: Everton cae con Audax Italiano y es colista absoluto del Campeonato Nacional 2026

Los ruleteros siguen sin anotar ni ganar tras cuatro fechas luego de caer en un discreto juego ante los floridanos en Santiago.

Este domingo, Everton acrecentó su crisis futbolística tras sufrir su cuarta derrota en cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 tras perder en La Florida ante el Audax Italiano, ante 2.143 espectadores.

El partido arrancó de manera ideal para los visitantes, que con un bombazo de Joaquín Moya abrían la cuenta a los tres minutos de juego. Sin embargo, la jugada se anuló por una falta previa de Julián Alfaro.

Los “ruleteros” intentaron sacudirse de aquella situación y buscaron mantenerse en juego, pero al cierre del primer lapso, todo parecía complicarse tras el cobro de un penal en su contra.

Sin embargo, Ignacio González contuvo de gran manera el disparo de Diego Coelho para mantener las esperanzas de Everton.

Audax Italiano mantuvo cada vez más el control del balón y aquel dominio se terminó reflejando en otro penal a su favor. Esta vez, Rodrigo Cabral no titubeó y sí convirtió, anotando el 1-0 para los itálicos a los 67 minutos.

Everton no tuvo capacidad mayor de reacción y no se pudo acercar con claridad a la portería de Tomás Ahumada, sin poder alcanzar el empate, con lo que lamentaron su cuarta caída.

Mientras Audax Italiano llega al sexto lugar, completando siete unidades, los de Viña del Mar se hunden en el fondo de la tabla, sin puntos y sin goles a favor, en un rendimiento que pone en duda la continuidad de Javier Torrente en la banca.

