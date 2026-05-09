La prisión preventiva decretada contra el exdiputado Joaquín Lavín León sigue generando reacciones, y una de las más duras vino desde la televisión.

En la última edición de Primer Plano, Francisca García-Huidobro lanzó una descarnada crítica contra el exparlamentario, cuestionando tanto su origen privilegiado como las acusaciones de corrupción que hoy lo mantienen en prisión preventiva.

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Durante el programa de Chilevisión, la conductora apuntó directamente al entorno y formación de Lavín León. “Es un cabro que lo tuvo todo en la vida. Educación privada, universidades, posibilidad de irse fuera de Chile. Nunca le faltó techo, nunca le faltó comida”, expresó.

La animadora también cuestionó lo que calificó como una “ambición desmedida”, vinculando además a la familia del exdiputado con el catolicismo conservador y la élite educacional chilena.

“¿Cómo una persona como él, con todas las opciones que tuvo, termina estafando al fisco?”, lanzó García-Huidobro en pantalla.

Los dichos surgieron luego de que la justicia decretara prisión preventiva para Lavín León, formalizado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, en una investigación liderada por la Fiscalía.

Mientras tanto, la defensa del exdiputado insiste en su inocencia. Su abogado, Cristóbal Bonacic, aseguró este sábado que su representado “está tranquilo” tras pasar su primera noche en el anexo Capitán Yáber y adelantó que presentarán recursos para revertir la medida cautelar.

El defensor también acusó falta de imparcialidad durante la audiencia de formalización, afirmando que “a esta defensa se le dio menos tiempo que a la parte acusadora” y que el tribunal “ya tenía resuelto” el caso desde el inicio de la instancia judicial.