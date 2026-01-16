;

La U inaugurará el torneo: así se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2026

ANFP oficializó la agenda de las siete primeras jornadas para la Liga de Primera.

Carlos Madariaga

La U inaugurará el torneo: así se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2026

La U inaugurará el torneo: así se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este viernes, la ANFP entregó la agenda para las primeras siete fechas del Campeonato Nacional 2026.

A diferencia de años anteriores, el tradicional “duelo de campeones”, que programa para jugar entre sí a los campeones de Primera División y Primera B vigentes, no será el primer encuentro del torneo.

Revisa también:

ADN

De hecho, la U de Chile inaugurará la Liga de Primera 2026 el viernes 30 de enero, cuando reciba al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¿Y el “duelo de campeones”? Quedó fijado para el sábado 31 de enero, con Universidad de Concepción jugará contra Coquimbo Unido en el Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo arrancará su participación en el Campeonato Nacional 2026 también aquel sábado, visitando a Deportes Limache, que fijó su localía para desafiar al “Cacique” en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Universidad Católica se estrenará el domingo 1 de febrero, en La Portada ante Deportes La Serena, día en que también Deportes Concepción tendrá su regreso oficial a Primera División, enfrentando a O’Higgins.

El cierre de la primera jornada de la máxima categoría del fútbol chileno será el lunes 2 de febrero, con Everton midiéndose a Unión La Calera.

La programación de la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 30 de enero

20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Audax Italiano | Estadio Nacional

Sábado 31 de enero

12:00 hrs | Deportes Limache vs. Colo Colo | Elías Figueroa

18:00 hrs | Cobresal vs. Huachipato | El Cobre

20:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido | Ester Roa Rebolledo

Domingo 1 de febrero

12:00 hrs | Deportes Concepción vs. O’Higgins | Ester Roa Rebolledo

18:00 hrs | Deportes La Serena vs. Universidad Católica | La Portada

20:30 hrs | Palestino vs. Ñublense | Municipal de La Cisterna

Lunes 2 de febrero

20:00 hrs | Everton vs. Unión La Calera | Sausalito

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad