La U inaugurará el torneo: así se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este viernes, la ANFP entregó la agenda para las primeras siete fechas del Campeonato Nacional 2026.

A diferencia de años anteriores, el tradicional “duelo de campeones”, que programa para jugar entre sí a los campeones de Primera División y Primera B vigentes, no será el primer encuentro del torneo.

De hecho, la U de Chile inaugurará la Liga de Primera 2026 el viernes 30 de enero, cuando reciba al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¿Y el “duelo de campeones”? Quedó fijado para el sábado 31 de enero, con Universidad de Concepción jugará contra Coquimbo Unido en el Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo arrancará su participación en el Campeonato Nacional 2026 también aquel sábado, visitando a Deportes Limache, que fijó su localía para desafiar al “Cacique” en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Universidad Católica se estrenará el domingo 1 de febrero, en La Portada ante Deportes La Serena, día en que también Deportes Concepción tendrá su regreso oficial a Primera División, enfrentando a O’Higgins.

El cierre de la primera jornada de la máxima categoría del fútbol chileno será el lunes 2 de febrero, con Everton midiéndose a Unión La Calera.

La programación de la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 30 de enero

20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Audax Italiano | Estadio Nacional

Sábado 31 de enero

12:00 hrs | Deportes Limache vs. Colo Colo | Elías Figueroa

18:00 hrs | Cobresal vs. Huachipato | El Cobre

20:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido | Ester Roa Rebolledo

Domingo 1 de febrero

12:00 hrs | Deportes Concepción vs. O’Higgins | Ester Roa Rebolledo

18:00 hrs | Deportes La Serena vs. Universidad Católica | La Portada

20:30 hrs | Palestino vs. Ñublense | Municipal de La Cisterna

Lunes 2 de febrero

20:00 hrs | Everton vs. Unión La Calera | Sausalito